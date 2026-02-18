Kakao traci 45% w tym roku 🚩Wyprzedaż przyspiesza, ceny czekolady spadną?

Kontrakty terminowe na kakao na ICE (COCOA) tracą dziś ponad 6%, ponieważ traderzy wstrzymują zakupy w Wybrzeżu Kości Słoniowej i Ghanie pomimo, że Ghana znacznie obniżyła ceny skupu dla rolników. Kontrakty w Nowym Jorku spadają 7 sesji z rzędu. Od początku roku kontrakty na kakao zarówno w Londynie jak i Nowym Jorku spadły łącznie o ok. 45%. Obecnie kakao notowane jest najniżej od września 2023 roku i wymazało niemal całkowicie spekulacyjny rajd z 2024 roku. Ghana (drugi największy producent) obniżyła w zeszłym tygodniu ceny skupu (tzw. farmgate) o prawie 30%. Wybrzeże Kości Słoniowej (największy producent) deklaruje, że nie zmieni stawek skupu do końca obecnego głównego sezonu (31 marca), choć pojawiły się doniesienia, że rozważa obniżkę.

Presja spadkowa utrzymuje się, bo kupujący nie chcą płacić oficjalnych cen za ziarno w Ghanie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej; obniżka w Ghanie przy słabnącym popycie prawdopodobnie wymusi ruch po stronie Wybrzeża Kości Słoniowej.

Perspektywa rynku: ceny mogą pozostawać pod presją ze względu na słabszy popyt i poprawiające się prognozy zbiorów w Afryce Zachodniej, co zwiększa oczekiwania na nadwyżkę podaży nad popytem nawet do 2027 r.

Wciąż strukturalne ryzyka produkcyjne mogą ograniczać skalę głębszych spadków: ewentualne odbicie popytu po spadkach cen może także szybko zmienić sentyment, utrzymując podwyższoną zmienność. Wskaźnik RSI dla kakao na interwale dziennym spadł do okolic 20, sugerując ekstremalne wyprzedanie - bezprecedensowe w skali całego rynku kakao..Wciąż jednak trend pozostaje spadkowy, a sprzedający wręcz 'przejęli' rynek.

