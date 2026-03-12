Przegląd rynkowy: Europejskie rynki akcji próbują odrabiać straty📈

Europa po słabszym otwarciu zmierza w kierunku wzrostu a niemiecki DAX notowany jest już niemal płasko. W dalszym ciagu inwestorzy ponownie muszą uwzględnić w wycenach rosnące ryzyko geopolityczne, gdy ropa Brent wraca powoli w okolice 100 USD za baryłkę. Najnowsze doniesienia o atakach na tankowce, zakłóceniach w pracy portów oraz kolejnych falach ataków dronowych i rakietowych na Bliskim Wschodzie pogarszają nastroje na globalnych rynkach, podczas gdy wcześniejsze uwolnienie strategicznych rezerw przez IEA jest postrzegane raczej jako krótkoterminowa ulga niż trwałe rozwiązanie problemu. Kontrakty na europejskie indeksy wracają do wzrostu po niższym otwarciu , w ślad za delikatną poprawą nastrojów na Wall Street. Mimo to Euro Stoxx 50 wciąż traci 0,3%.

Mimo to środowa reakcja rynku pokazała, że uwolnienie rezerw przez IEA nie zostało odebrane jako trwały przełom , lecz raczej jako krótkoterminowa ulga w przedłużającym się konflikcie z Iranem.

Rynek obligacji znalazł się pod presją , co dodatkowo komplikuje obraz dla europejskich akcji, szczególnie w segmentach wrażliwych na koszt finansowania.

Azja zakończyła sesję wyraźnie pod kreską : indeks MSCI Asia Pacific spadł o 1,3% , Topix stracił 1,3% , a Taiex obniżył się o 1,6% . Również rynki w Hongkongu i Chinach kontynentalnych notowały spadki.

Kryptowaluty kontynuują na tym etapie wciąż 'nieśmiały' trend wzrostowy; Bitcoin notowany jest przy 70,5 tys. USD. Zyskują też złoto i srebro, które notuje ponad 2% wzrost i skacze powyżej 86 USD za uncję. Sektory w centrum uwagi: Pod obserwacją mogą znaleźć się europejskie spółki z ekspozycją na private credit, po tym jak Morgan Stanley i Cliffwater ograniczyły możliwość umorzeń w swoich wielomiliardowych funduszach private credit w reakcji na wzmożone żądania wykupu ze strony inwestorów. Wybrane komentarze z rynku rekomendacji: Repsol otrzymał podwójne podwyższenie rekomendacji do outperform od RBC Capital Markets , którego analitycy oczekują utrzymania wysokich marż rafineryjnych w 2026 roku w warunkach zakłóceń wywołanych konfliktem USA-Izrael-Iran.

Neste został podniesiony do outperform z sector perform przez RBC , które uważa, że fiński producent paliw odnawialnych może korzystać na obecnym otoczeniu geopolitycznym.

Hochschild Mining został podwyższony do overweight z neutral przez JPMorgan . Bank wskazuje na wsparcie ze strony wysokich cen złota i srebra oraz bardziej atrakcyjny punkt wejścia po ostatniej przecenie kursu.

Ferragamo pokazał lepsze od oczekiwań wyniki roczne, a zarząd spółki zaprezentował bardziej pewny ton w odniesieniu do bieżącej sprzedaży. Mimo to część analityków pozostaje ostrożna i podkreśla, że proces odbudowy wyników nadal będzie wymagał czasu i cierpliwości. Wykres DE40 (interwał D1) Źródło: xStation5 Zmiany w rekomendacjach Podniesienia rekomendacji (Upgrades) Epiroc – podwyższona do overweight w Morgan Stanley ; cena docelowa 262 SEK

Faron Pharma – podwyższona do buy w Inderes

Hochschild Mining – podwyższona do overweight w JPMorgan ; cena docelowa 990 pensów

Impianti – podwyższona do outperform w EnVent S.p.A. ; cena docelowa 1 EUR

Neste – podwyższona do outperform w RBC ; cena docelowa 30 EUR

Nichols – podwyższona do buy w Deutsche Bank ; cena docelowa 1 150 pensów

Rentokil – podwyższona do buy w UBS ; cena docelowa 540 pensów

Repsol – podwyższona do outperform w RBC; cena docelowa 25 EUR Obniżenia rekomendacji (Downgrades): Also – obniżona do hold w Berenberg ; cena docelowa 165 CHF

Bodycote – obniżona do sector perform w RBC ; cena docelowa 775 pensów

Quilter – obniżona do underperform w Avior Capital Markets

Sandvik – obniżona do equal-weight w Morgan Stanley; cena docelowa 356 SEK Nowe pokrycie / inicjacje (Initiations): Asta Energy Solutions – nowa rekomendacja add w Baader Helvea

Aumovio – nowa rekomendacja outperform w Oddo BHF ; cena docelowa 50 EUR

CSG – nowa rekomendacja accumulate w Erste Group ; cena docelowa 36 EUR

Eviso – nowa rekomendacja outperform w Mediobanca ; cena docelowa 10,20 EUR

INVISIO AB – nowa rekomendacja hold w ABG; cena docelowa 280 SEK Przywrócone pokrycie (Reinstatements): Pennon – przywrócona rekomendacja outperform w BNP Paribas; cena docelowa 575 pensów Akcje niemieckiego Rheinmetall próbują dziś zatrzymać wczorajszy trend spadkowy - wciąż jednak notowne są poniżej 1640 EUR gdzie przebiega EMA200 (czerwona linia). Źródło: xStation5

