Kakao zyskuje 2.3% powyżej 8000 USD za tonę na fali obaw o produkcję w Wybrzeżu Kości Słoniowej 📈

Kontrakty terminowe na kakao wzrosły dziś o 2,3%, przekraczając poziom 8000 USD za tonę, ponieważ Wybrzeże Kości Słoniowej prognozuje 40% niższe zbiory w sezonie pośrednim z powodu długotrwałej suszy i ograniczonych opadów deszczu, co wywiera presję na eksporterów i produkcję w największym na świecie kraju produkującym kakao.

Sezon pośredni rozpoczyna się 1 kwietnia i potrwa do końca września. Według źródeł Reutersa, rolnicy spodziewają się zebrać między 280 000 a 300 000 ton metrycznych kakao, przy czym zarówno rozmiar, jak i jakość ziaren ulegają pogorszeniu w porównaniu do 500 000 ton zebranych w poprzednim sezonie pośrednim oraz 550 000 ton, które stanowią średnią z ostatnich 10 lat.

Ryzyko opóźnień dostaw kakao do portów

Na rynku kakao istnieje ryzyko, że pierwsze dostawy ziaren do portów zostaną znacząco opóźniene. Co najmniej do czerwca sezon zbiorów może być trudny dla eksporterów, co potencjalnie może podnieść ceny. Według anonimowego eksportera z Abidżanu, cytowanego przez Reuters, obecnie na farmach Wybrzeża Kości Słoniowej niemal nie ma ziaren kakao gotowych do zbiorów. Kakao wymaga 22 tygodni, aby dojrzeć i nadawać się do zbiorów, co daje rynkom fundamentalnie mocny powód do tego, by oczekiwać znaczących opóźnień w dostawach - nawet jeśli warunki się poprawią.

Analiza techniczna: Kontrakty terminowe na kakao (interwał H1)

Notowania kakao rosną dziś, a na wskaźniku MACD może kształtować się potencjalnie byczy wzór. Kluczowa strefa oporu znajduje się na poziomie 8100 USD, gdzie przebiega średnia EMA50 (pomarańczowa linia).

Źródło: xStation5