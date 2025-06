Rynek rozczarowany brakiem aktualizacji składu amerykańskich indeksów 📉

Notowania Robinhood (HOOD.US) oraz AppLovin (APP.US) spadaj膮 dzi艣 o ok. 5%, wymazuj膮c cz臋艣ciowo ostatnie wzrosty, jakie sp贸艂ki zanotowa艂y. Tu偶 przed pi膮tkow膮 kilka sesji przed pi膮tkow膮 rewizj膮 sk艂adu indeks贸w cz臋艣膰 inwestor贸w spekulacyjne otworzy艂a pozycje na walorach sp贸艂ek, licz膮c, 偶e zostan膮 one dodane do g艂贸wnego indeksu S&P 500. Taka decyzja wzmocni艂aby popyt na akcje sp贸艂ek m.in. przez fundusze ETF replikuj膮ce indeks, a tak偶e zwi臋kszy艂aby zainteresowanie walorami sp贸艂ek u szerszej grupy inwestor贸w.聽

Jednak偶e w pi膮tek zapad艂a decyzja o pozostawieniu sk艂adu indeksu S&P 500 w niezmienionej formie. Tym samym widzimy dzi艣 luki cenowe na notowaniach sp贸艂ek w obliczu rozczarowania inwestor贸w decyzj膮 S&P Dow Jones Indices.聽

Notowania Robinhooda zbli偶y艂y si臋 w pi膮tkowym rajdzie do najwy偶szej warto艣ci od 2021 r. 殴r贸d艂o: xStation