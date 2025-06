Podsumowanie dnia: Bitcoin zyskuje 2,40% powyżej 108,000 USD, Apple traci po starcie konferencji WWDC

Główne indeksy europejskie notują dziś mieszaną sesję. Najsłabsze nastroje widać na rynku niemieckim, gdzie notowania indeksu DAX spadają o ponad 0,6%. Nieco spokojniej zachowuje się rynek brytyjski i francuski, którego główne indeksy notują ok. 0,2% przeceny. Włoski IT40 traci dziś ok. 0,4%, a szeroki indeks STOXX Europe 600 pozostaje ok. -0,1% poniżej piątkowej ceny zamknięcia. Na tle Starego Kontynentu pozytywnie wyróżnia się szwajcarski SMI, który zyskuje dziś ok. 0,4%.