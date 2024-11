Kalendarz ekonomiczny: Amerykański raport CPI w centrum uwagi 📈

Najwa偶niejszym wydarzeniem tego tygodnia jest bez w膮tpienia publikacja ameryka艅skiego raportu CPI, kt贸ry zostanie opublikowany dzi艣 o godzinie 14:30. Opr贸cz tego warto b臋dzie 艣ledzi膰 dalsze komentarze cz艂onk贸w FOMC, w tym Kashkariego, Schmida i Logana.

Oczekiwania analityk贸w sugeruj膮, 偶e inflacja w USA w pa藕dzierniku mog艂a wzrosn膮膰 o 2,6% rok do roku w por贸wnaniu do odczytu na poziomie 2,4% we wrze艣niu. Tymczasem inflacja bazowa ma pozosta膰 na niezmienionym poziomie 3,3% rok do roku. Na ostatniej konferencji prasowej po decyzji Fed, Jerome Powell stwierdzi艂, 偶e inflacja stale zbli偶a si臋 do celu 2%, chocia偶 inflacja bazowa pozostaje nieco podwy偶szona. Oczekiwania inflacyjne zosta艂y okre艣lone jako 鈥瀌obrze zakotwiczone鈥. Wed艂ug Powella ostatni odczyt inflacji nie by艂 wyj膮tkowo z艂y, ale nieznacznie przekroczy艂 prognozy, daj膮c podstaw臋 do wi臋kszej ostro偶no艣ci.

W tym kontek艣cie poznamy dzisiejsze dane za pa藕dziernik. Wydaje si臋, 偶e aby Fed m贸g艂 rozwa偶y膰 obni偶k臋 st贸p w grudniu, powinni艣my zobaczy膰 odczyty co najmniej zgodne z oczekiwaniami i potwierdzaj膮ce kontynuacj臋 trendu dezinflacyjnego. Jakiekolwiek negatywne niespodzianki zmniejsz膮 szanse na ci臋cie st贸p o 25 punkt贸w bazowych w grudniu.

Szczeg贸艂owy kalendarz dzienny:

14:30, Stany Zjednoczone - Dane o inflacji za pa藕dziernik:

CPI bazowy: prognoza 3,3% r/r; poprzednio 3,3% r/r;

CPI bazowy: prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,3% m/m;

CPI: prognoza 2.6% r/r; poprzednio 2.4% r/r;

CPI: prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,2% m/m;

22:40. Stany Zjednoczone - Zmiana zapas贸w ropy wg API