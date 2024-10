Kalendarz ekonomiczny: Dane o inflacji w Wielkiej Brytanii, dane handlowe USA i przemówienie prezes EBC Lagarde w centrum uwagi

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny zawiera mieszankę publikacji danych i komunikatów banków centralnych, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i strefy euro. Główne punkty obejmują dane o inflacji w Wielkiej Brytanii, rozpoczęte budowy domów w Kanadzie i dane handlowe w USA oraz przemówienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego.

Dane o wskaźniku cen konsumpcyjnych (CPI) w Wielkiej Brytanii za wrzesień będą uważnie obserwowane, przy czym oczekuje się, że inflacja rok do roku wykaże niewielki spadek do 1,9% z poprzedniego poziomu 2,2%. Może to dostarczyć wskazówek co do przyszłych decyzji w zakresie polityki pieniężnej Banku Anglii.

W USA i Kanadzie dane o rozpoczętych budowach domów za wrzesień i dane handlowe dadzą wgląd w kondycję rynku mieszkaniowego i handlu międzynarodowego. Saldo budżetu federalnego USA za wrzesień jest również godne uwagi, z prognozą 61,0 mld USD w porównaniu z poprzednim -380,0 mld USD, co może wskazywać na znaczącą zmianę pozycji fiskalnej.

Kilka dużych firm ma zaplanowane publikacje wyników finansowych, w tym ASML Holding, Abbott Laboratories i Morgan Stanley. Te raporty prawdopodobnie dostarczą informacji o różnych sektorach, w tym technologicznym, ochrony zdrowia i finansowym.

Publikacje danych ekonomicznych:

08:00 - UK CPI (rok do roku) (Wrz): prognoza 1,9% vs poprzednio 2,2% (miesiąc do miesiąca) (Wrz): prognoza 0,1% vs poprzednio 0,3% PPI Input (miesiąc do miesiąca) (Wrz): prognoza -0,5% vs poprzednio -0,5%

14:15 - Kanada Rozpoczęte budowy domów (Wrz): prognoza 235,0 tys. vs poprzednio 217,4 tys.

14:30 - USA Indeks cen eksportu (miesiąc do miesiąca) (Wrz): prognoza -0,4% vs poprzednio -0,7%

14:30 - USA Indeks cen importu (miesiąc do miesiąca) (Wrz): prognoza -0,3% vs poprzednio -0,3%

20:00 - USA Saldo budżetu federalnego (Wrz): prognoza 61,0 mld vs poprzednio -380,0 mld

22:30 - USA API Tygodniowa zmiana zapasów ropy: prognoza 3,200 mln vs poprzednio 10,900 mln

Przemówienia bankierów centralnych:

01:00 - Przemówienie członka FOMC Bostica

12:20 - Przemówienie wiceprezeski niemieckiego Bundesbanku Buch

20:40 - Przemówienie prezes EBC Lagarde

Raporty wyników spółek:

Przed otwarciem rynku:

ASML Holding (ASML.NL)

Abbott Laboratories (ABT.US)

Morgan Stanley (MS.US)

US Bancorp (USB.US)

Po zamknięciu rynku: