Kalendarz ekonomiczny: Dane z kanadyjskiego rynku pracy 📈

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest wyjątkowo ubogi po wyczerpującym i pełnym wydarzeń tygodniu. Jedynym wartym uwagi wydarzeniem jest publikacja raportu dotyczącego rynku pracy w Kanadzie, choć nie oczekuje się, aby miało to znaczący wpływ na światowe rynki finansowe. Później tego samego dnia prezes Federal Reserve Bank of St. Louis, Alberto Musalem, wygłosi przemówienie zatytułowane „Dobrobyt finansowy w delcie Missisipi: rozmowa na temat bankowości, kredytów i małych przedsiębiorstw”. Wydaje się mało prawdopodobne, aby przedstawiciel Fed podzielił się szczegółowymi spostrzeżeniami na temat swojej wizji polityki pieniężnej. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Szczegółowy kalendarz dzienny: 14:30, Kanada – Dane dotyczące zatrudnienia za lipiec: Stopa bezrobocia: prognoza 7,0%; poprzednia 6,9%;

Wskaźnik uczestnictwa: poprzednio 65,4%;

Pełna zmiana zatrudnienia: poprzednio 13,5 tys.;

Zmiana zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin: poprzednio 69,5 tys.;

Średnie wynagrodzenie godzinowe Pracownik zatrudniony na stałe: poprzednio 3,2%;

Zmiana zatrudnienia: prognoza 15,3 tys.; poprzednio 83,1 tys.; 18:20, Stany Zjednoczone – przemówienie prezesa FED w St. Louis Alberto Musalema 19:00, Stany Zjednoczone - Dane EIA: Liczba platform wiertniczych Baker Hughes w USA: prognoza 410; poprzednia 410;

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.