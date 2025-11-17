Kalendarz ekonomiczny: inflacja z Kanady oraz PKB ze Szwajcarii 🔎

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest dosyć lekki. Głównymi publikacjami będzie raport PKB ze Szwajcarii oraz Inflacja CPI z Kanady.
Dodatkowo interesujące mogą być wystąpienia kolejnych trzech przedstawicieli FOMC — Williamsa, Kashkari oraz Wallera. Ostanie wypowiedzi bankierów zbiły oczekiwania obniżki na kolejnym posiedzeniu do 46% obecnie. Kolejne jastrzębie wypowiedzi mogą utrzymać ten trend.
Kalendarz ekonomiczny:
09:00, Szwajcaria - dane PKB:
- PKB (k/k) (Q3): poprzednio 0,1%;
09:15, Strefa Euro - Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos
10:00, Niemcy - Przemówienie Mauderera z niemieckiego Buba
11:00, Strefa Euro - Unijne prognozy gospodarcze
14:00, Polska - dane o inflacji za październik:
- Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 2,9% r/r; poprzednio 3,2% r/r;
14:15, Kanada - sektor nieruchomości i budownictwa:
- Rozpoczęte budowy domów: prognoza 275,0K; poprzednio 279,2K;
14:20, Wielka Brytania - Przemówienie członkini MPC BoE, Mann
14:30, Stany Zjednoczone - produkcja przemysłowa za listopad:
- Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku: prognoza 6,10; poprzednio 10,70;
14:30, Kanada - dane o inflacji za październik:
- Bazowy wskaźnik CPI: poprzednio 0,2% m/m;
- Bazowy wskaźnik CPI: poprzednio 2,8% r/r;
- Wskaźnik CPI: prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,1% m/m;
- Wskaźnik CPI: poprzednio 2,4% r/r;
- Mediana CPI: prognoza 3,1% r/r; poprzednio 3,2% r/r;
15:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Williamsa
15:45, Strefa Euro - Przemówienie Lane’a z ECB
19:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Kashkari
21:35, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka Zarządu Fed, Wallera
