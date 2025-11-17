Poranna odprawa (17.11.2025)

-
Indeksy z Azji i Pacyfiku notują mieszaną sesję. Chińskie indeksy tracą między 0,50-0,70%, australijski AU200.cash zyskuje 0,45%, a japoński JP225 traci 0,50%.
-
Na rynku walutowym zmienność jest ograniczona. Zmiaby wiekszości par walutowych ograniczają się w przedziale +/-0,15%. Dolar amerykański odbija zyskując 0,15%.
-
Prezes oddziału Fed w Atlancie, Raphael Bostic, wypowiedział się ostrożnie o kolejnej obniżce stóp w grudniu, wskazując, że dane jeszcze jej nie uzasadniają. Obecnie rynek wycenia zaledwie 43,9% szans na obniżkę o 25 punktów bazowych na posiedzeniu w grudniu.
-
Olli Rehn z EBC ostrzegł, że inflacja może spaść poniżej celu 2% z powodu tańszej energii, silniejszego euro i wolniejszego wzrostu płac; grudniowej obniżki nie wykluczono, ale ryzyka są dwukierunkowe.
-
Tokio przygotowuje pakiet o wartości ponad 17 bln JPY, mający złagodzić koszty życia i wesprzeć inwestycje w AI oraz półprzewodniki; zatwierdzenie przez rząd spodziewane jest w najbliższy piątek.
-
Wstępny odczyt PKB spadł o 1,8% w ujęciu annualizowanym (lepiej niż oczekiwane −2,4%) z powodu słabszego eksportu i konsumpcji, częściowo związanych z taryfami i nowymi regulacjami mieszkaniowymi. Pozytywną informacją był wzrost inwestycji kapitałowych o 1,0%.
-
Cztery uzbrojone chińskie jednostki straży wybrzeża na krótko wpłynęły na wody administrowane przez Japonię w pobliżu spornych wysp. Chiny wydały ostrzeżenia dotyczące podróży i studiów w Japonii; Tokio wysyła wysokiego rangą dyplomatę do Pekinu, aby ustabilizować relacje.
-
Berkshire Hathaway ujawniło nową inwestycję o wartości ok. 4,3 mld USD w Alphabet, która stała się dziesiątą największą pozycją w portfelu spółki.
-
Samsung podnosi ceny pamięci o 30–60% - ceny kontraktowe pamięci DRAM dla serwerów (zwłaszcza DDR5) wzrosły gwałtownie z powodu niedoborów napędzanych boomem AI.
-
Sekretarz stanu USA, Marco Rubio, powiedział, że Departament Stanu zamierza uznać Kartel Słońc (rzekomo kierowany przez Maduro) za organizację terrorystyczną. Trump stwierdził, że USA „mogą” prowadzić rozmowy z Maduro, mimo że obecność wojskowa USA w pobliżu Wenezueli rośnie.
