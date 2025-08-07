Kalendarz ekonomiczny: decyzja Banku Anglii, zapasy hurtowników w USA (07.08.2025)

Cła wzajemne Donalda Trumpa weszły w życie o północy, kończąc okres rekordowej niepewności co do kształtu polityki handlowej USA. Choć w czwartek nie zabraknie istotnych publikacji makroekonomicznych, część uwagi inwestorów zostanie pochłonięta przez napięcia na linii Rosja-USA (oraz sankcję na partnerów handlowych Kremla). Najważniejszym wydarzeniem dla rynku walutowego będzie zdecydowanie decyzja Banku Anglii ws. stóp procentowych. Konsensus wycenia obniżkę o 25 pb do 4% pomimo utrzymującej się presji inflacyjnej w Zjednoczonym Królestwie. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Za Atlantykiem otrzymamy standardowo dane dot. wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz sprzedaż hurtową w USA. Swoje przemówienie będzie miał również członek Fed Raphael Bostic, kojarzony ostatnio z dość jastrzębio-zachowawczymi komentarzami. Wyniki finansowe zaprezentują m.in.: Warner Bros, Datadog, Peleton Interactive, Eli Lilly. Kalendarz ekonomiczny na dziś: 13:00, Wielka Brytania - Protokół z posiedzenia MPC 13:00, Wielka Brytania - Decyzja w sprawie stóp procentowych za sierpień: prognoza 4,00%; poprzednio 4,25%; 13:00, Wielka Brytania - rozkład głosów decyzji BOE MPC (podwyżka-utrzymanie-obniżka): prognoza 0-1-8; poprzednio 0-6-3; 13:30, Wielka Brytania - Przemówienie Baileya, Prezesa BoE 14:30, Stany Zjednoczone - Jednostkowe koszty pracy (k/k) (Q2): prognoza 1,6%; poprzednio 6,6%; 14:30, Stany Zjednoczone - Produktywność pozarolnicza (k/k) (Q2): prognoza 1,9%; poprzednio -1,5%; 14:30, Stany Zjednoczone - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: Nowe wnioski: prognoza 221K; poprzednio 218K;

4-tyg. średnia: poprzednio 221,00K;

Wnioski ogółem: prognoza 1.950K; poprzednio 1.946K; 16:00, Stany Zjednoczone - Sprzedaż hurtowa za czerwiec: poprzednio -0,3% m/m; 16:00, Stany Zjednoczone - Zapasy hurtowników za czerwiec: prognoza 0,2% m/m; poprzednio -0,3% m/m; 16:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica 16:00, Kanada - raport PMI za lipiec: Wskaźnik PMI Ivey: prognoza 55,2; poprzednio 53,3; 19:00, Stany Zjednoczone - dane PKB: Model PKBteraz FED Atlanty (Q3): prognoza 2,5%; poprzednio 2,5%; 19:00, Stany Zjednoczone - Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych: poprzednio 4,889%; 22:00, Stany Zjednoczone - Przemawia Donald Trump, prezydent USA 22:30, Stany Zjednoczone - Bilans Rezerwy Federalnej: poprzednio 6.643B;

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.