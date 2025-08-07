PILNE: Produkcja przemysłowa w Niemczech spada mocniej od oczekiwań

Produkcja przemysłowa w Niemczech za czerwiec spada o 3,6% r/r przy oczekiwaniu spadku o 1% r/r przy poprzednim wzroście na poziomie 1,2% r/r Produkcja przemysłowa w Niemczech za czerwiec w ujęciu miesięcznym spada o 1,9% m/m przy oczekiwaniu spadku o 0,5% m/m oraz przy poprzednim wzroście na poziomie 1,2% m/m Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Oprócz tego poznaliśmy dane dotyczące bilansu handlowego, który wyniósł 14,9 mld EUR przy oczekiwaniu 17,3 mld EUR oraz przy poprzednim poziomie 18,4 mld EUR. Jest to efekt większego importu od oczekiwań, choć sam eksport również wzrósł nieco mocniej.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.