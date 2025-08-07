czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
PILNE: Produkcja przemysłowa w Niemczech spada mocniej od oczekiwań

08:00 7 sierpnia 2025

Produkcja przemysłowa w Niemczech za czerwiec spada o 3,6% r/r przy oczekiwaniu spadku o 1% r/r przy poprzednim wzroście na poziomie 1,2% r/r

Produkcja przemysłowa w Niemczech za czerwiec w ujęciu miesięcznym spada o 1,9% m/m przy oczekiwaniu spadku o 0,5% m/m oraz przy poprzednim wzroście na poziomie 1,2% m/m

Oprócz tego poznaliśmy dane dotyczące bilansu handlowego, który wyniósł 14,9 mld EUR przy oczekiwaniu 17,3 mld EUR oraz przy poprzednim poziomie 18,4 mld EUR. Jest to efekt większego importu od oczekiwań, choć sam eksport również wzrósł nieco mocniej. 

 

