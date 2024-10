Kalendarz ekonomiczny: Decyzja EBC i sprzedaż detaliczna w USA kluczowymi wydarzeniami dnia 📌

Dzi艣 otrzymamy kilka wa偶nych danych makroekonomicznych z USA i Europy. Dodatkowo Europejski Bank Centralny (EBC) oraz Centralny Bank Turcji (CBRT) podejm膮 decyzje w sprawie st贸p procentowych.

W pierwszej cz臋艣ci dnia poznamy dane inflacyjne ze strefy euro. Oczekiwania wskazuj膮 na wynik na poziomie 1,8% rok do roku, w por贸wnaniu do 2,2% rok do roku w sierpniu. By艂by to najni偶szy oczekiwany wynik od kwietnia 2021 roku. Nast臋pnie poznamy decyzj臋 CBRT, gdzie oczekuje si臋, 偶e jednotygodniowa stopa procentowa pozostanie na niezmienionym poziomie 50%. Wkr贸tce potem og艂oszona zostanie decyzja EBC. W chwili pisania tego tekstu rynek w pe艂ni wycenia kolejn膮 obni偶k臋 st贸p o 25 punkt贸w bazowych. G艂贸wnymi argumentami przemawiaj膮cymi za t膮 decyzj膮 s膮 s艂abe dane ze strefy euro oraz niskie odczyty inflacji.

P贸藕niej uwaga inwestor贸w przeniesie si臋 na Stany Zjednoczone, gdzie poznamy dane o sprzeda偶y detalicznej za wrzesie艅 oraz raport o produkcji przemys艂owej. Oczekuje si臋, 偶e sprzeda偶 detaliczna wzro艣nie o 0,3% miesi膮c do miesi膮ca, w por贸wnaniu do wzrostu o 0,1% miesi膮c do miesi膮ca w sierpniu.

Szczeg贸艂owy harmonogram dnia:

11:00, Strefa euro - Dane o inflacji za wrzesie艅:

HICP z wy艂膮czeniem energii i 偶ywno艣ci: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,3% m/m;

HICP bez energii i 偶ywno艣ci: prognoza 2,7% r/r; poprzednio 2,8% r/r;

CPI: prognoza -0,1% m/m; poprzednio 0,1% m/m;

CPI: prognoza 1.8% r/r; poprzednio 2.2% r/r;

CPI bazowy: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,3% m/m;

CPI bazowy: prognoza 2.7% r/r; poprzednio 2.8% r/r;

11:45, Strefa euro - przem贸wienie McCaula z EBC

14:15, Strefa euro - decyzja聽EBC:

Decyzja w sprawie st贸p procentowych: prognoza 3,40%; poprzednia 3,65%;

14:30, Stany Zjednoczone - Dane o zatrudnieniu:

Liczba nowych bezrobotnych: prognoza 241 tys.; poprzednia 258 tys;

4-tygodniowa 艣rednia liczba nowych bezrobotnych: poprzednio 231,00 tys;

Liczba nowych bezrobotnych: prognoza 1,870 tys.; poprzednia 1,861 tys;

14:30, Stany Zjednoczone - Dane o sprzeda偶y detalicznej za wrzesie艅:

Sprzeda偶 detaliczna: prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,1% m/m;

Podstawowa sprzeda偶 detaliczna: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,1% m/m;

Sprzeda偶 detaliczna: poprzednie 2,13% r/r;

Kontrola detaliczna: poprzednie 0,3% m/m;

14:30, Stany Zjednoczone - Philadelphia Fed Manufacturing Index za pa藕dziernik:

prognoza 4,2; poprzednio 1,7;

14:45, strefa euro - konferencja prasowa EBC

15:15, Stany Zjednoczone - Produkcja przemys艂owa za wrzesie艅:

Produkcja przemys艂owa: poprzednio 0,04% r/r;

Produkcja przemys艂owa: prognoza -0,1% m/m; poprzednio 0,8% m/m;

15:15, Stany Zjednoczone - Produkcja przemys艂owa za wrzesie艅:

prognoza -0,1% m/m; poprzednio 0,9% m/m;

17:00, Stany Zjednoczone - Dane EIA: