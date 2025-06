Kalendarz ekonomiczny: Decyzja i projekcje Fed oraz wnioski o zasiłek z USA w centrum uwagi rynków

Indeksy giełdowe zyskują mimo ceny ropy oscylujących wokół najwyższych poziomów od stycznia

Decyzja Fed, nowe projekcje inflacyjne oraz konferencja Jerome'a Powella w centrum uwagi rynków

Dane o inflacji ze strefy euro (11:00) oraz wnioski o zasiłek w USA (14:30)

Iran informuje, że jeśli dowie się, o bezpośrednim, amerykańskim zaangażowaniu w ataki na kraj, odpowie armii bezpośrednio, uderzając w amerykańskie wojska

Kalendarz ekonomiczny

11:00, Strefa euro r/r: 1.9% prognoz vs 1.9% poprzednio (0% vs 0.6% poprzednio)

Bazowa CPI r/r: 2.3% prognoz vs 2.3% poprzednio

14:30, Wnioski o zasiłek z USA: 245 tys. prognoz vs 248 tys. poprzednio (kontynuowane 1,94 mln prognoz vs 1,956 mln poprzednio)

14:30, Rozpoczęte budowy domów w USA: 1,35 mln prognoz i 1,361 mln poprzednio tj. -0.8% m/m vs 1.6% poprzednio (pozwolenia na budowę oczekiwane 1,42 mln vs 1,42 mln poprzednio tj. 0% m/m vs -4% poprzednio)

16:30, Zmiana zapasów ropy w USA: -2,5 mln baryłek prognoz vs -3,644 mln poprzednio

18:00, Zmiana zapasów gazy: 97 mld baryłek vs 109 mld baryłek poprzednio

20:00, Decyzja Fed: 4,5% vs 4,5% poprzednio

Prognoza mediany stóp Fed (na przyszły rok) − 3,375% (obecna prognoza: 3,375%)

Prognoza mediany stóp Fed (na kolejne 2 lata) − 3,125% (obecna prognoza: 3,125%)

Prognoza mediany stóp Fed (długoterminowa) − 3,125% (obecna prognoza: 3,00%)

Prognoza mediany stóp Fed (bieżąca) − 3,94% (obecna prognoza: 3,875%)

20:30, Przemówienie Jerome'a Powella z Fed

Przemówienia bankierów centralnych