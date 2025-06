PULS GPW: Mieszane nastroje na polskim rynku, WIG20 testuje wsparcie na poziomie 2700 pkt

Spadki na warszawskich indeksach

Kontynuacja wzrostów sektora energetycznego

Polska giełda w zastoju przed danymi makro z US

Na warszawskiej giełdzie panują dziś mieszane nastroje, wpisujące się w globalne odreagowanie po ostatnich spadkach. Główne indeksy zachodnioeuropejskie notują umiarkowane wzrosty (DAX +0,20%, CAC40 +0,18%, EU50 +0,25%), a indeks zmienności VSTOXX cofa się o 0,23%, co jest dosyć niespodziewane ze względu na zbliżające się dane makro z USA.

Rodzimy WIG20 traci obecnie 0,48%, obniżając się do poziomu 2716 pkt, mimo że w pierwszych minutach handlu próbował odrobić stratę. Na plusie pozostaje indeks mWIG40, który rośnie o 0,18%, natomiast sWIG80 spada o 0,41%, wskazując na wyraźną przewagę podaży w segmencie małych spółek.

Na warszawskim parkiecie zdecydowanie najlepiej radzi sobie dzisiaj sektor użyteczności publicznej – Tauron osiąga fenomenalne wzrosty (ok. +5.3%) wraz z kontynuującym od początku tygodnia wzrosty PGE (+2.6%), który dzisiaj jak i wczoraj zyskuje najwięcej ze wszystkim spółek WIG20. Najgorzej natomiast radzi sobie dziś sektor finansowy wraz z Bankiem Millennium (-2.7%) na czele.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktu na indeks WIG20 (W20) testują dzisiaj kluczowe wsparcie w ok. 2700 pkt. Od połowy kwietnia (gdy indeks odbił po przecenach wywołanych “Dniem Wyzwolenia” poziom 2700 pkt. był wsparciem dla czterech przecen i za każdym razem notowania wspinały się w ciągu sesji powyżej tej wartości. Stąd potencjalne zamknięcie poniżej 2700 pkt może być dla niedźwiedzi sygnałem do dalszego ruchu spadkowego. Mimo to potwierdzeniem przebicia powinna być kolejna sesja zniżkująca. W takim scenariuszu pierwszego wsparcia inwestorzy mogą szukać w okolicy 2650-2670 pkt. dodatkowo wzmocnionego przez 100-sesyjną wykładniczą średnią kroczącą (EMA100, granatowa linia na wykresie). W przypadku obrony wsparcia, potencjalne odbicie może sięgać ok. 2750 pkt. Poziom ten wyznaczony jest przez 20-sesyjną średnią kroczącą (EMA20, żółta linia na wykresie). Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: