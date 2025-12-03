Kalendarz ekonomiczny: Decyzja RPP, PMI oraz zatrudnienie wg ADP w USA (03.12.2025)

Dzisiejsza sesja będzie obfitować w dane makroekonomiczne po obu stronach Atlantyku, co powinno przetestować utrzymującą się od początku tygodnia rezerwę inwestorów przez serią kluczowych dla Fed danych.

Po danych CPI ze Szwajcarii pierwsze skrzypce w Europie zagrają finalnie odczyty PMI dla usług. Raporty dla przemysłu wypadły nieco gorzej od oczekiwań, dlatego stabilna sytuacja w usługach będzie podstawą, aby nie rozgrzać ponownie obaw o wzrost gospodarczy w Strefie Euro i nie przetestować ostatnich pozytywnych rewizji prognoz EBC. W Polsce zostanie z kolei odpublikowana decyzja RPP ws. poziomu stóp procentowych.

W USA najbardziej wyczekiwane są dane ADP dot. zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, które ze względu na późniejszą publikację NFP będą jedynym punktem odniesienia dla Fed podczas najbliższego FOMC. Obok ADP czekają nas również dane z produkcji przemysłowej, handlu międzynarodowego oraz podobnie jak w Europie – PMI / ISM dla usług. Na zmienność na rynku surowców energetycznych wpłynie za to cotygodniowy raport EIA.

Kalendarz ekonomiczny na dziś:

08:30, Szwajcaria - dane o inflacji za listopad:

Wskaźnik CPI: aktualny -0,2% m/m; prognoza -0,1% m/m; poprzednio -0,3% m/m;

Wskaźnik CPI: aktualny 0,0% r/r; prognoza 0,1% r/r; poprzednio 0,1% r/r;

09:15, Hiszpania - raport PMI za listopad:

Wskaźnik PMI dla usług w Hiszpanii: prognoza 56,3; poprzednio 56,6;

09:30, Strefa Euro - Przemówienie prezesa EBC, Lagarde

09:50, Francja - raport PMI za listopad:

Wskaźnik PMI dla usług we Francji: prognoza 50,8; poprzednio 48,0;

Wskaźnik łączny PMI wg S&P Global we Francji: prognoza 49,9; poprzednio 47,7;

09:55, Niemcy - raport PMI za listopad:

Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech: prognoza 52,1; poprzednio 53,9;

Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech: prognoza 52,7; poprzednio 54,6;

10:00, Strefa Euro - raport PMI za listopad:

Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global: prognoza 52,4; poprzednio 52,5;

Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 53,1; poprzednio 53,0;

10:30, Wielka Brytania - raport PMI za listopad:

Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 50,5; poprzednio 52,3;

10:30, Szwajcaria - raport PMI za listopad:

PMI procure.ch: prognoza 48,6; poprzednio 48,2;

10:30, Wielka Brytania - raport PMI za listopad:

Composite PMI: prognoza 50,5; poprzednio 52,2;

11:30, Strefa Euro - Przemówienie Lane’a z ECB

14:15, Stany Zjednoczone - dane z rynku pracy za listopad:

Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP: prognoza 5K; poprzednio 42K;

14:30, Stany Zjednoczone - bilans handlowy za wrzesień:

Indeks cen eksportowych: poprzednio 3,4% r/r;

14:30, Kanada - Wydajność pracy (k/k) (Q3):

prognoza 0,4%; poprzednio -1,0%;

14:30, Stany Zjednoczone - bilans handlowy za wrzesień:

Wskaźnik cen importowych: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,3% m/m;

Indeks cen importowych: poprzednio 0,0% r/r;

Wskaźnik cen eksportowych: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,3% m/m;

14:30, Strefa Euro - Przemówienie prezesa EBC, Lagarde

~15:00, Polska - Decyzja w sprawie stóp procentowych za grudzień:

prognoza 4,00%; poprzednio 4,25%;

15:15, Stany Zjednoczone - produkcja przemysłowa za wrzesień:

Produkcja przemysłowa: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,2% m/m;

Produkcja przemysłowa: poprzednio 0,87% r/r;

Produkcja przemysłowa: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,1% m/m;

15:45, Stany Zjednoczone - raport PMI za listopad:

Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global: prognoza 54,8; poprzednio 54,6;

Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 55,0; poprzednio 54,8;

16:00, Stany Zjednoczone - dane o inflacji za wrzesień:

Wydatki konstrukcyjne: poprzednio 0,2% m/m;

16:00, Stany Zjednoczone - dane ISM za listopad:

Indeks ISM dla usług dot. działalności gospodarczej: poprzednio 54,3;

Indeks ISM dla usług dot. zatrudnienia: poprzednio 48,2;

Indeks ISM dla usług dot. nowych zamówień: poprzednio 56,2;

Wskaźnik ISM dla usług: prognoza 52,0; poprzednio 52,4;

Indeks ISM dla usług dot. cen: poprzednio 70,0;

16:00, Stany Zjednoczone - Całkowita sprzedaż pojazdów za listopad:

prognoza 15,40M; poprzednio 15,30M;

16:30, Strefa Euro - Przemówienie prezesa EBC, Lagarde

16:30, Stany Zjednoczone - raport EIA:

Produkcja paliw destylowanych: poprzednio 0,087M;

Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (t/t): poprzednio 2,3%;

Zapasy oleju opałowego: poprzednio 0,057M;

Produkcja benzyny: poprzednio 0,286M;

Tygodniowe ceny destylatów wg EIA: poprzednio 1,147M;

Inwentarze ropy naftowej w Cushing: poprzednio -0,068M;

Import ropy naftowej: poprzednio 1,046M;

Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (t/t): poprzednio 0,211M;

Zapasy ropy naftowej: prognoza -1,900M; poprzednio 2,774M;

Zapasy benzyny: poprzednio 2,513M;

18:00, Wielka Brytania - Przemówienie członkini MPC BoE, Mann

20:30, Stany Zjednoczone - Przemawia Donald Trump, prezydent USA