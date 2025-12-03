Kalendarz ekonomiczny: Decyzja RPP, PMI oraz zatrudnienie wg ADP w USA (03.12.2025)

Dzisiejsza sesja będzie obfitować w dane makroekonomiczne po obu stronach Atlantyku, co powinno przetestować utrzymującą się od początku tygodnia rezerwę inwestorów przez serią kluczowych dla Fed danych.
Po danych CPI ze Szwajcarii pierwsze skrzypce w Europie zagrają finalnie odczyty PMI dla usług. Raporty dla przemysłu wypadły nieco gorzej od oczekiwań, dlatego stabilna sytuacja w usługach będzie podstawą, aby nie rozgrzać ponownie obaw o wzrost gospodarczy w Strefie Euro i nie przetestować ostatnich pozytywnych rewizji prognoz EBC. W Polsce zostanie z kolei odpublikowana decyzja RPP ws. poziomu stóp procentowych.
W USA najbardziej wyczekiwane są dane ADP dot. zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, które ze względu na późniejszą publikację NFP będą jedynym punktem odniesienia dla Fed podczas najbliższego FOMC. Obok ADP czekają nas również dane z produkcji przemysłowej, handlu międzynarodowego oraz podobnie jak w Europie – PMI / ISM dla usług. Na zmienność na rynku surowców energetycznych wpłynie za to cotygodniowy raport EIA.
Kalendarz ekonomiczny na dziś:
08:30, Szwajcaria - dane o inflacji za listopad:
-
Wskaźnik CPI: aktualny -0,2% m/m; prognoza -0,1% m/m; poprzednio -0,3% m/m;
-
Wskaźnik CPI: aktualny 0,0% r/r; prognoza 0,1% r/r; poprzednio 0,1% r/r;
09:15, Hiszpania - raport PMI za listopad:
-
Wskaźnik PMI dla usług w Hiszpanii: prognoza 56,3; poprzednio 56,6;
09:30, Strefa Euro - Przemówienie prezesa EBC, Lagarde
09:50, Francja - raport PMI za listopad:
-
Wskaźnik PMI dla usług we Francji: prognoza 50,8; poprzednio 48,0;
-
Wskaźnik łączny PMI wg S&P Global we Francji: prognoza 49,9; poprzednio 47,7;
09:55, Niemcy - raport PMI za listopad:
-
Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech: prognoza 52,1; poprzednio 53,9;
-
Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech: prognoza 52,7; poprzednio 54,6;
10:00, Strefa Euro - raport PMI za listopad:
-
Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global: prognoza 52,4; poprzednio 52,5;
-
Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 53,1; poprzednio 53,0;
10:30, Wielka Brytania - raport PMI za listopad:
-
Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 50,5; poprzednio 52,3;
10:30, Szwajcaria - raport PMI za listopad:
-
PMI procure.ch: prognoza 48,6; poprzednio 48,2;
10:30, Wielka Brytania - raport PMI za listopad:
-
Composite PMI: prognoza 50,5; poprzednio 52,2;
11:30, Strefa Euro - Przemówienie Lane’a z ECB
14:15, Stany Zjednoczone - dane z rynku pracy za listopad:
-
Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP: prognoza 5K; poprzednio 42K;
14:30, Stany Zjednoczone - bilans handlowy za wrzesień:
-
Indeks cen eksportowych: poprzednio 3,4% r/r;
14:30, Kanada - Wydajność pracy (k/k) (Q3):
-
prognoza 0,4%; poprzednio -1,0%;
14:30, Stany Zjednoczone - bilans handlowy za wrzesień:
-
Wskaźnik cen importowych: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,3% m/m;
-
Indeks cen importowych: poprzednio 0,0% r/r;
-
Wskaźnik cen eksportowych: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,3% m/m;
14:30, Strefa Euro - Przemówienie prezesa EBC, Lagarde
~15:00, Polska - Decyzja w sprawie stóp procentowych za grudzień:
-
prognoza 4,00%; poprzednio 4,25%;
15:15, Stany Zjednoczone - produkcja przemysłowa za wrzesień:
-
Produkcja przemysłowa: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,2% m/m;
-
Produkcja przemysłowa: poprzednio 0,87% r/r;
-
Produkcja przemysłowa: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,1% m/m;
15:45, Stany Zjednoczone - raport PMI za listopad:
-
Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global: prognoza 54,8; poprzednio 54,6;
-
Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 55,0; poprzednio 54,8;
16:00, Stany Zjednoczone - dane o inflacji za wrzesień:
-
Wydatki konstrukcyjne: poprzednio 0,2% m/m;
16:00, Stany Zjednoczone - dane ISM za listopad:
-
Indeks ISM dla usług dot. działalności gospodarczej: poprzednio 54,3;
-
Indeks ISM dla usług dot. zatrudnienia: poprzednio 48,2;
-
Indeks ISM dla usług dot. nowych zamówień: poprzednio 56,2;
-
Wskaźnik ISM dla usług: prognoza 52,0; poprzednio 52,4;
-
Indeks ISM dla usług dot. cen: poprzednio 70,0;
16:00, Stany Zjednoczone - Całkowita sprzedaż pojazdów za listopad:
-
prognoza 15,40M; poprzednio 15,30M;
16:30, Strefa Euro - Przemówienie prezesa EBC, Lagarde
16:30, Stany Zjednoczone - raport EIA:
-
Produkcja paliw destylowanych: poprzednio 0,087M;
-
Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (t/t): poprzednio 2,3%;
-
Zapasy oleju opałowego: poprzednio 0,057M;
-
Produkcja benzyny: poprzednio 0,286M;
-
Tygodniowe ceny destylatów wg EIA: poprzednio 1,147M;
-
Inwentarze ropy naftowej w Cushing: poprzednio -0,068M;
-
Import ropy naftowej: poprzednio 1,046M;
-
Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (t/t): poprzednio 0,211M;
-
Zapasy ropy naftowej: prognoza -1,900M; poprzednio 2,774M;
-
Zapasy benzyny: poprzednio 2,513M;
18:00, Wielka Brytania - Przemówienie członkini MPC BoE, Mann
20:30, Stany Zjednoczone - Przemawia Donald Trump, prezydent USA
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.