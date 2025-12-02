Podsumowanie Dnia: Nadzieje na grudniową obniżkę stóp przez FED wspierają Wall Street

Nasdaq 100 rośnie o 0,65%, S&P 500 dokłada 0,14%, a Dow Jones zwyżkuje o 0,10%, co wskazuje na stopniowy powrót optymizmu wśród inwestorów.

Na Wall Street panują dziś wyraźnie lepsze nastroje, a po wczorajszym osłabieniu indeksy lekko odbijają.

Wzrosty te są napędzane przede wszystkim rosnącym przekonaniem inwestorów, że FED zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych już w grudniu.

Rynki wyceniają prawdopodobieństwo takiego ruchu na około 84 do 87%.