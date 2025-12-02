Podsumowanie Dnia: Nadzieje na grudniową obniżkę stóp przez FED wspierają Wall Street

- W dniu jutrzejszym zostanie podjęta decyzja RPP dotycząca stóp procentowych. Rynek obstawia dalszą kontynuację cyklu obniżek.
- Na Wall Street panują dziś wyraźnie lepsze nastroje, a po wczorajszym osłabieniu indeksy lekko odbijają. Nasdaq 100 rośnie o 0,65%, S&P 500 dokłada 0,14%, a Dow Jones zwyżkuje o 0,10%, co wskazuje na stopniowy powrót optymizmu wśród inwestorów.
- Wzrosty te są napędzane przede wszystkim rosnącym przekonaniem inwestorów, że FED zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych już w grudniu. Rynki wyceniają prawdopodobieństwo takiego ruchu na około 84 do 87%. Perspektywa cięcia stóp wspiera apetyt na ryzyko i poprawia nastroje na rynku.
- Donald Trump zapowiedział, że nowego szefa Federal Reserve ogłosi na początku 2026 roku, sugerując możliwość wcześniejszej zmiany na stanowisku Jerome’a Powella.
- Europejskie giełdy w środę prezentują się dość zróżnicowanie. Niemiecki indeks DAX oraz hiszpański IBEX rosną około 0,5%, a Euro Stoxx 50 również odnotowuje solidny wzrost na poziomie 0,42%. Z kolei francuski CAC 40, holenderski AEX notują spadki, sięgające 0,3%.
- Dane o inflacji w strefie euro pokazały, że CPI ogółem nieznacznie przewyższył oczekiwania, osiągając 2,2% wobec prognozowanych 2,1%, natomiast bazowa inflacja (Core CPI) wyniosła 2,4% i pozostała bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem, zgodnie z oczekiwaniami.
- Na rynku kryptowalut panuje prawdziwa euforia, a Bitcoin i Ethereum rosną dynamicznie na fali oczekiwań inwestorów, że Fed zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych. Bitcoin zyskuje ponad 6% i oscyluje w okolicach 92 000 USD, natomiast Ethereum rośnie blisko 8% i przebija poziom 3 000 USD.
- Na rynku metali szlachetnych złoto cofa się o 1% i spada poniżej 4 200 USD, a platyna traci blisko 2% osiągając poziom 1 630 USD. Z kolei pallad rośnie prawie 2% i zbliża się do poziomu 1 450 USD.
- Na rynku surowcowym ropa WTI traci nieco mniej niż 1% i utrzymuje się w okolicach 59 USD za baryłkę, natomiast kontrakty na gaz ziemny (NatGas) spadają o 1%
Podsumowanie dnia: Rynek ogranicza ruchy, czekając na inflację i FED
Dollar General - Dwucyfrowe wzrosty po wynikach
Kolejny dzień w Meta - Grzywny, AI i CAPEX
Komentarz Giełdowy: Orkiestra AI wciąż gra, ale coraz ciszej
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.