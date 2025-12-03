Poranna odprawa (03.12.2025)

-
Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się delikatnym odbiciem, a kontrakty na główne indeksy kontynuują wzrosty wraz z tym jak inwestorzy czekają na dzisiejszy raport ADP dotyczący zmiany zatrudnienia w USA (US2000, US100, US500, US30: ok. +0,2%; EU50: ok. +0,05%).
Ulgę na rynkach przyniosły dane z amerykańskiego sektora detalicznego. National Retail Federation odnotowała rekordową frekwencję podczas Black Friday – 202,9 mln kupujących w pięć dni. Wynik przekroczył prognozy, sygnalizując wysokie zaangażowanie konsumenta i solidny popyt pomimo napiętego rynku pracy.
Donald Trump odniósł się do głównego doradcy ekonomicznego Białego Domu, Kevina Hasseta, jako “potencjalnego szefa Fed”. Prezydent USA zapowiedział wcześniej, że ogłosi następcę Powella na początku 2026 roku. Hasset pozostaje najwierniejszym “człowiekiem Trumpa” na spekulowanej liście kandydatów, co w połączeniu z presją Białego Domu na luzowanie polityki monetarnej przekłada się na początku sesji na szeroką słabość dolara.
Sentyment w rejonie Azji i Pacyfiku pozostaje ostrożny, odzwierciedlając rezerwę przed nadchodzącymi danymi z rynku pracy i inflacji w USA. Tracą przede wszystkim akcje w Chinach (CHN.cash: -1,2%; HK.cash: -0,9%), gdzie nastroje obciąża zwolnienie ekspansji sektora usługowego, presja na wsparcie sektora nieruchomości przez Pekin oraz problemy kredytowe kluczowego gracza w sektorze, Vanke. JP225 odbija 0,5% po ostatniej wyprzedaży, AU200.cash traci 0,1% po słabszym od oczekiwań odczycie PKB.
Wskaźnik PMI dla usług w Chinach wypadł powyżej oczekiwań (52,1, prognoza 52, poprzednio 52,6), wskazując na trwały, choć wolniejszy wzrost aktywności w sektorze. Zamówienia eksportowe wzrosły dzięki globalnej poprawie nastrojów, stabilnie prezentuje się również popyt wewnętrzny. Z drugiej strony mamy jednak dalszy spadek zatrudnienia i wzrost cen czynników produkcji 9 msc. z rzędu, który wywiera presję na już niskich marżach.
PKB w Australii wzrósł w III kwartale poniżej oczekiwań (0,4% k/k, prognoza i poprzednio 0,7%). Odczyt obciążył zwiększony eksport oraz spadek zapasów, choć baza wzrostu PKB pozostaje solidnie oparta o wzrost konsumpcji prywatnej i poziomu inwestycji. Dane potwierdziły również szeroki wzrost presji cen, który wspiera dzisiaj AUD zarówno poprzez jastrzębie oczekiwania wobec RBA, jak i poprawę Terms of Trade.
Dolar traci czwartą sesję z rzędu na fali komentarzy Trumpa ws. Hasseta oraz coraz większego przekonania rynków wobec grudniowego cięcia Fed (USDIDX: -0,15%). Odbija przede wszystkim funt (GBPUSD, GBPCAD: +0,23%:), w czołówce pozostają również Waluty Antypodów (AUDUSD, NZDUSD: +0,24%). EURUSD zyskuje 0,17% do 1,164.
Srebro odnotowuje korektę 0,8%, wracając do 58 USD za uncję po serii 7 sesji nieprzerwanych wzrostów. Złoto handluje na płasko przy 4210 USD za uncję.
Ropa brent i WTI odrabiają 0,3% po wczorajszej wyprzedaży. NATGAS odbija 1,9%.
Bitcoin zyskuje drugą sesję z rzędu (1,3% do 93 100 USD), Ethereum dodaje 1,4% do 3064 USD.
