Kalendarz ekonomiczny: Decyzje BoE, Norges Bank oraz Riksbank w centrum uwagi 🏛️

Kontrakty futures wskazuj─ů na ni┼╝sze otwarcie sesji kasowej w Europie

Jen japoński traci 1% w stosunku do USD po komentarzach Uedy

Dalej w ci─ůgu dnia uwaga inwestor├│w zwr├│ci si─Ö w kierunku decyzji kolejnych bank├│w centralnych

Pocz─ůtek czwartkowej sesji na rynkach mi─Ödzynarodowych przybiera relatywnie burzliwy charakter, po tym jak FED wczoraj dokona┼é jastrz─Öbiego pivotu, a dzisiaj prezes Ueda z BoJ zasygnalizowa┼é, ┼╝e na kolejne podwy┼╝ki st├│p w Japonii przyjdzie nam jeszcze poczeka─ç do marca/kwietnia przysz┼éego roku.┬á

Uwaga inwestorów dzisiaj nieprzerwanie zwraca się w kierunku decyzji banków centralnych, ponieważ do końca dnia poznamy jeszcze decyzje kilku z nich, a mianowicie Bank of England, Norges Bank oraz Riksbank. Co więcej, poznamy dane PKB z USA za Q3, dane z polskiego rynku pracy oraz dane o zapasach gazu ziemnego w USA. 

Szczegółowy kalendarz dnia:

09:30, Szwecja - Decyzja Riksbank. Prognoza: 2.5% (spadek z 2.75%)

10:00, Norwegia - Decyzja Norges Bank. Prognoza: 4.5% (utrzymanie)

10:30, Polska - Dane o płacach r/r. Prognoza: 10% (spadek z 10.2%)

13:00, Wielka Brytania - Decyzja BoE. Prognoza: 4.75% (utrzymanie)

14:30, USA - Odczyt PKB za Q3. Prognoza: 2,8% (annualizowana, spadek z 3%)

14:30, Czechy - Decyzja CNB. Prognoza: 4% (utrzymanie)

14:30, USA - wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. Prognoza: 230 tys (spadek z 242 tys)

16:30, USA - zapasy gazu ziemnego. Prognoza: -123 bcf (wzrost z -190 bcf)