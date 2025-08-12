Kalendarz ekonomiczny: inflacja CPI z USA w centrum uwagi 🔎📣

Najważniejszym wydarzeniem dnia dzisiejszego, a także tego tygodnia jest publikacja danych CPI z USA. Oprócz tej publikacji swoje przemówienie ma zaplanowane również Barkin z Fed. Dane o inflacji z USA są obecnie wyjątkowo istotne w otoczeniu słabnącego rynku pracy oraz utrzymujących się ograniczeń handlowych. Konsensus wskazuje na dalszy lekki wzrost zarówno miary głównej (2,7% r/r do 2,8% r/r) oraz bazowej (z 2,9% r/r do 3,0% r/r). W raporcie warto będzie zwrócić uwagę na wpływ wyższych ceł na presję cenową. Będzie to również ważna informacja dla Fed-u, według którego wpływ wojny handlowej może być dopiero w pełnie zauważalny po paru miesiącach od ich wprowadzenia. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Szczegółowy kalendarz dnia: 08:00, Wielka Brytania - dane z rynku pracy za czerwiec: Stopa bezrobocia: prognoza 4,7%; poprzednio 4,7%;

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: prognoza 19,7K; poprzednio 25,9K;

Zmiana zatrudnienia 3m/3m: poprzednio 134K m/m; 11:00, Niemcy - Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech za sierpień: prognoza 39,5; poprzednio 52,7; 11:00, Niemcy - Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech za sierpień: prognoza -65,0; poprzednio -59,5; 11:00, Strefa Euro - Indeks ZEW za sierpień: prognoza 28,1; poprzednio 36,1; 14:30, Stany Zjednoczone - dane o inflacji za lipiec: Wskaźnik CPI: prognoza 2,8% r/r; poprzednio 2,7% r/r;

Wskaźnik CPI: prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,3% m/m;

Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 3,0% r/r; poprzednio 2,9% r/r;

Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,2% m/m;

Realne dochody: poprzednio -0,4% m/m; 14:30, Kanada - sektor nieruchomości i budownictwa za czerwiec: Zezwolenia na budowę: prognoza -3,9% m/m; poprzednio 12,0% m/m;



Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.