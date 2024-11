Kalendarz ekonomiczny: Inflacja PCE z USA w centrum uwagi rynków

Europejskie indeksy notują spadki po słabych nastrojach podczas sesji azjatyckiej i spadków na giełdzie amerykańskiej

Lekki kalendarz makro w Europie; dane o inflacji HICP za październik, w strefie euro (11:00)

W centrum uwagi inflacja PCE z USA i wnioski o zasiłek (13:30) oraz regionalny indeks Chicago PMI (14:45); zmiana zapasów gazu wg. EIA o 16:30

Wyniki Apple, Amazon i Intel dziś, po zamknięciu rynku w USA

Podczas dzisiejszej sesji inwestorzy zwrócą uwagę przede wszystkim w stronę Stanów Zjednoczonych, gdzie Wall Street wyczekiwać będzie danych o inflacji PCE za wrzesień (preferowanej miary presji cenowej w Fed) oraz wniosków o zasiłek. Oczekiwania sugerują, że dynamika roczna PCE nieznacznie spadnie, także w ujęciu bazowym, ale miesiąc do miesiąca odczyt ma pokazać nieco większy wzrost. Jednocześnie opublikowane zostaną dane o wydatkach i dochodach amerykańskich gospodarstw domowych; obie miary mają wykazać większą dynamikę miesięczną, przy niewielkim wzroście indeksu kosztów pracy.

Wnioski o zasiłek mają wzrosnąć tylko nieznacznie do 229 tys. z 227 tys. poprzednio. Wydaje się, że solidny raport PCE może wesprzeć nastroje Wall Street, pod warunkiem że inflacja okaże się zgodna z prognozą, lub od niej niższa. Z drugiej strony mocne dane o konsumpcji i wyższy odczyt PCE, szczególnie w dynamice miesięcznej mogą rozpędzić rentowności i dolara. Dane makro bynajmniej nie będą dziś jedynym czynnikiem, który może podnieść zmienność na rynku akcji. Po dzisiejszej sesji raporty kwartalne przedstawi Apple oraz Amazon, zamykając tym samym główną część wyników spółek z Mag7 (gdzie do kompletu zabraknie już tylko Nvidia; wyniki 20 listopada).

Kalendarz ekonomiczny

10:00 Polska, inflacja CPI w październiku: 5% r/r prognoz vs 4.9% poprzednio

11:00 Strefa euro, inflacja HICP w październiku: 1.9% r/r prognoz vs 1.7% poprzednio

Bazowa HICP: 2.6% r/r prognoz vs 2.7% poprzednio

13:30 USA, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 229 tys. prognoz vs 227 tys. poprzednio

13:30 USA, inflacja PCE we wrześniu: 2.1% r/r prognoz vs 2.2% poprzednio (0.2% m/m prognoz vs 0.1% poprzednio)

Bazowa inflacja PCE: 2.6% prognoz vs 2.7% poprzednio (0.3% m/m vs 0.1% poprzednio)

Dochody Amerykanów: 0.3% m/m prognoz vs 0.2% poprzednio

Wydatki Amerykanów: 0.4% m/m prognoz vs 0.2% poprzednio

Indeks kosztów zatrudnienia (Q3 2024): 1% prognoz k/k vs 0.9% poprzednio

14:45 Chicago PMI w październiku: 47 prognoz vs 46.7 poprzednio

15:30 Zmiana zapasów gazu w USA wg.EIA: 83 miliardy stóp sześciennych (bcf) vs 80 bcf poprzednio

Przemówienia bankierów centralnych:

10:00 - EBC Panetta

11:10 - EBC Escriva

Najważniejsze wyniki spółek w USA