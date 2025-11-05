Kalendarz Ekonomiczny: Kluczowe dane makroekonomiczne z Europy i USA w centrum uwagi rynków (05.11.2025)

Dzisiejsza sesja koncentruje się na istotnych danych makroekonomicznych zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, które mogą nadawać ton rynkowi przed dalszymi decyzjami inwestycyjnymi.

W Europie rynki skupiają się przede wszystkim na odczytach PMI dla sektora usług w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Niemczech, Szwecji oraz w całej strefie euro. Dane te pozwolą ocenić bieżącą kondycję gospodarczą regionu, dynamikę sektora usług i potencjalne ryzyka dla wzrostu gospodarczego. Rynki będą obserwować PMI w kontekście globalnych trendów, zwłaszcza w sektorze usług, który jest wrażliwy na zmiany popytu i nastrojów konsumentów.

W Stanach Zjednoczonych uwaga rynków skierowana jest na raporty ADP dotyczące zatrudnienia w sektorze prywatnym oraz indeks ISM dla sektora usług. Publikacje te dostarczą wskazówek o kondycji rynku pracy i aktywności biznesowej w gospodarce, co jest szczególnie istotne w obliczu trwającego shutdownu rządu USA, który zwiększa niepewność i wprowadza dodatkową zmienność na rynkach finansowych. Sezon wyników kwartalnych spółek w USA wciąż trwa, co dodatkowo wpływa na wahania w sektorach technologicznych i finansowych.

Rynki będą uważnie analizować te publikacje, aby ocenić zarówno bieżącą kondycję gospodarczą, jak i potencjalne konsekwencje dla polityki monetarnej w najbliższych miesiącach. Silniejsze od oczekiwań wskaźniki mogą zwiększyć apetyt na ryzyko i wsparcie dla aktywów cyklicznych, natomiast słabsze odczyty mogą zwiększyć awersję do ryzyka i napędzić popyt na bezpieczne aktywa, takie jak obligacje czy frank szwajcarski.

Dzisiejszy kalendarz:

08:00 Niemcy – Zamówienia w przemyśle za wrzesień s.a. (m/m): aktualna 1,1% (prognoza 1%; poprzednio -0,4%) w.d.a. (r/r): aktualna -4,3% (poprzednio 2,1%)

08:45 Francja – Produkcja przemysłowa m/m za wrzesień: (Prognoza 0,1% poprzednio -0,7%)

09:00 Czechy – Wstępna inflacja CPI (październik): m/m: (prognoza 0,3% poprzednio -0,6%) r/r: (prognoza 2,3% poprzednio 2,3%

09:15 Hiszpania – Indeks PMI dla usług (październik): (prognoza 54,6 poprzednio 54,3)

09:30 Szwecja – Decyzja ws. stóp procentowych (listopad): 1,75% bez zmian)

09:45 Włochy – Indeks PMI dla usług (październik): (prognoza 53 poprzednio 52,5)

09:50 Francja – Indeks PMI dla usług finansowych (październik):(prognoza 47,1 poprzednio 48,5)

09:55 Niemcy – Indeks PMI dla usług finansowych (październik):(prognoza 54,5 poprzednio 51,5)

10:00 Strefa Euro – Indeks PMI dla usług finansowych (październik): (prognoza 52,6(poprzednio 51,3)

10:00 Włochy – Sprzedaż detaliczna s.a. m/m (wrzesień): (prognoza 0,2% poprzednio -0,1%)

10:30 Wielka Brytania – Indeks PMI dla usług finansowych (październik): (prognoza 51,1 poprzednio 50,8)

11:00 Strefa Euro – Inflacja producencka PPI (wrzesień): m/m: (prognoza -0,1% (poprzednio -0,3%) r/r: (prognoza -0,2% (poprzednio -0,6%)

11:00 Niemcy – Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku Joachim Nagel

13:00 USA – Wnioski o kredyt hipoteczny (tydzień): 7,1%

14:00 Węgry – Protokół z posiedzenia NBH (październik)

14:15 USA – Raport ADP (październik): (prognoza 28 tys. poprzednio -32 tys.)

15:45 USA – Indeks PMI dla usług finansowych (październik): (prognoza 55,2 poprzednio 54,2)

16:00 USA – Raport ISM dla usług (październik): Indeks ISM dla usług: (prognoza 50,7 poprzednio 50) Indeks aktywności biznesowej: poprzednio 49,9 Indeks zatrudnienia (ISM): poprzednio 47,2 Indeks cen płaconych: poprzednio 69,4

16:00 Polska – Komunikat po posiedzeniu RPP (listopad)

16:30 USA – Tygodniowa zmiana zapasów paliw (tydzień): Zmiana zapasów ropy: (prognoza +1 mln brk (poprzednio -6,86 mln brk) Zmiana zapasów benzyny: (prognoza -1,1 mln brk (poprzednio -5,94 mln brk) Zmiana zapasów destylatów: (prognoza -2 mln brk (poprzednio -3,36 mln brk)



Kalendarz spółek (przed sesją na Wall Street)

Novo Nordisk

McDonald’s Corporation

Po sesji na Wall Street