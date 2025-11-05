📉 SMCI traci 8% po publikacji wyników kwartalnych

Potwierdzona zmiana przychodów: spadek w pierwszym kwartale został zrównoważony prognozą przychodów na poziomie 10–11 mld USD w drugim kwartale, co wskazuje na przesunięcie w czasie i silny wzrost sekwencyjny.

Utrzymujące się trudności związane z marżą: prognoza EPS na drugi kwartał okazała się niska, potwierdzając obawy inwestorów dotyczące rentowności i presji na marżę.

Podwyższona prognoza na cały rok: SMCI podwyższyło prognozę na cały rok do 36 mld USD, podkreślając zaufanie do długoterminowej realizacji planów związanych ze sztuczną inteligencją.