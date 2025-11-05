📉 SMCI traci 8% po publikacji wyników kwartalnych

-
Potwierdzona zmiana przychodów: spadek w pierwszym kwartale został zrównoważony prognozą przychodów na poziomie 10–11 mld USD w drugim kwartale, co wskazuje na przesunięcie w czasie i silny wzrost sekwencyjny.
Utrzymujące się trudności związane z marżą: prognoza EPS na drugi kwartał okazała się niska, potwierdzając obawy inwestorów dotyczące rentowności i presji na marżę.
Podwyższona prognoza na cały rok: SMCI podwyższyło prognozę na cały rok do 36 mld USD, podkreślając zaufanie do długoterminowej realizacji planów związanych ze sztuczną inteligencją.
-
Super Micro Computer (SMCI) ogłosiło bardzo rozczarowujące wyniki za pierwszy kwartał roku finansowego 2026, chociaż prognozy wskazują na solidne ożywienie i wzrost w kolejnych kwartałach.
Kluczowe wyniki za I kwartał roku finansowego 2026 poniżej oczekiwań
-
Przychody wyniosły 5,02 mld dolarów, co stanowi 17,5% spadek w stosunku do konsensusu wynoszącego 6,09 mld dolarów.
-
Skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 0,35 USD, co stanowi 14,6% rozczarowanie w stosunku do oczekiwanych 0,41 USD.
-
Skorygowana marża brutto wyniosła 9,5%, nieznacznie odbiegając od oczekiwań na poziomie 9,63%.
Wskazówki dotyczące przyszłej polityki pieniężnej sygnalizują zmienność i presję na marże
-
Prognoza przychodów na drugi kwartał została ustalona na poziomie od 10 do 11 miliardów dolarów, znacznie przekraczając konsensus wynoszący 8,05 miliarda dolarów i sugerując znaczny wzrost o 24% do 37% w ujęciu sekwencyjnym.
-
Jednak prognoza EPS za II kwartał na poziomie 0,46–0,54 USD była znacznie niższa od konsensusu wynoszącego 0,62 USD, co sugeruje utrzymującą się kompresję marży pomimo przyspieszenia przychodów.
-
SMCI podniosło prognozę przychodów na cały rok finansowy 2025 do co najmniej 36 mld USD, w porównaniu z poprzednią prognozą co najmniej 33 mld USD.
Analiza: Zmiana harmonogramu spowodowana rozczarowaniem wynikami fundamentalnymi
-
Słabe wyniki firmy w pierwszym kwartale wynikały z wyraźnego przesunięcia przychodów na drugi kwartał, spowodowanego oczekiwaniem klientów na „ulepszenia projektów” związane z nowymi generacjami chipów NVIDIA i AMD.
-
To zaległości sugerują, że wynik za pierwszy kwartał jest przede wszystkim kwestią czasu, a nie fundamentalnym pogorszeniem popytu. Prognoza przychodów na drugi kwartał, sugerująca potencjalny 100-procentowy wzrost w ujęciu sekwencyjnym, potwierdza tę opinię.
-
Co istotne, decyzja firmy o podwyższeniu ambitnego celu na cały rok do 36 mld dolarów potwierdza pewność kierownictwa co do realizacji planu, nawet jeśli niższe od oczekiwań prognozy dotyczące zysku na akcję w drugim kwartale podkreślają utrzymujące się obawy dotyczące rentowności i marż.
-
Spadek o 8% w obrocie pozagiełdowym odzwierciedla typową asymetrię rynku, gdzie inwestorzy przedkładają kwartalne wyniki finansowe nad optymistyczne długoterminowe prognozy przychodów, reagując jednocześnie na słabe perspektywy rentowności.
