PILNE: Finalne PMI ze strefy euro i Niemiec bije prognozy 📈EURUSD testuje ważne wsparcie

Finalny wskaźnik połączony PMI ze strefy euro za październik: 52.5 (Prognoza 52.2, Poprzednio: 52.2)
- Finalne PMI usług w strefie euro: 53 (Prognoza 52.6, Poprzednio: 52.6)
Niemcy – Finalny indeks PMI dla sektora usług finansowych (październik): 54,6 (prognoza 54,5; poprzednio 51,5). Niemiecki sektor usług finansowych odnotował w październiku silny wzrost – wartość PMI wyniosła 54,6, nieznacznie przekraczając prognozy i wyraźnie rosnąc z 51,5 we wrześniu. Dane wskazują na solidne przyspieszenie aktywności, odzwierciedlające silny popyt i ogólny wzrost zaufania w sektorze.
Włochy – Finalny indeks PMI dla sektora usług (październik): 54 (prognoza 53; poprzednio 52,5). Sektor usług we Włoszech kontynuował w październiku ekspansję, a wartość indeksu PMI wzrosła nieco powyżej oczekiwań – do poziomu 54. To poprawa względem wrześniowego odczytu na poziomie 52,5, co sygnalizuje stabilny wzrost i pozytywne momentum w włoskim sektorze usług.
Francja – Finalny indeks PMI dla sektora usług finansowych (październik): 48 (prognoza 47,1; poprzednio 48,5). Francuski sektor usług finansowych pozostaje w strefie spadkowej, jednak odczyt PMI okazał się nieco lepszy od prognoz i wyniósł 48. Choć wskaźnik wciąż znajduje się poniżej neutralnego poziomu 50, sugeruje to, że tempo spadku sektora wyhamowuje względem wcześniejszych oczekiwań, mimo lekkiego pogorszenia w porównaniu z wrześniem (48,5).
Podsumowanie Dnia - Rząd pozostaje zamknięty, indeksy spadają, krypto odrabia straty
Głębokie spadki w USA na koniec tygodnia!🚨
Komentarz Giełdowy: Przełomowy tydzień na rynkach
US OPEN: Rynki przedłużają spadki na koniec tygodnia
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.