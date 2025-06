Kalendarz ekonomiczny: Negocjacje USA - Chiny oraz dane o sprzedaży hurtowej z USA

Indeksy giełdowe notują niewielką zmienność; optymizm w USA utrzymuje się po piątkowych wzrostach

Amerykańska delegacja w składzie Bessent, Lutnick, Greer spotka się dziś z chińskimi odpowiednikami ws. negocjacji handlowych

Drugorzędne dane z amerykańskiej gospodarki: zapasy i sprzedaż hurtowa; EURUSD zyskuje 0,3% na początku poniedziałkowej sesji

Dzisiejszy kalendarz makro jest bardzo lekki, a rynek zwróci uwagę przede wszystkim na trzy wydarzenia, które zostały zaplanowane na dzisiejszy dzień. Pierwszym i najważniejszym są rozmowy na wysokim szczeblu między USA, a Chinami ws. umowy handlowej. Chiny zgodziły się poluzować restrykcje eksportu metali ziem rzadkich, co możemy uznać za istotny sukces i wyciągniętą rękę w stronę Waszyngtonu. Drugi to przemówienie CEO Nvidia, Huanga na konferencji technologicznej, w Londynie, a trzeci to konferencja deweloperów Apple, gdzie mogą zostać przedstawione nowości produktowe dla nowych urządzeń z serii iPhone czy Mac.

Kalendarz Ekonomiczny

16:00, USA, sprzedaż hurtowa w maju: oczekiwany wzrost o 0,2% wobec 0,6% w kwietniu

16:00, USA, zmiana zapasów hurtowników za maj: oczekiwany odczyt na poziomie 0% po 0% w kwietniu

17:00, USA, oczekiwania inflacyjne w ramach ankiety NY Fed

Przemówienia bankierów centralnych

11:00 - EBC Elderson

