Kalendarz Ekonomiczny: Non-Farm Payrolls i zamówienia z Niemieckiego przemysłu

Ostatni dzień tego tygodnia będzie jednym z kluczowych dni w kalendarzu makroekonomicznym — głównie ze względu na publikację danych z rynku pracy w USA. Raport o zatrudnieniu NFP będzie miał kluczowe znaczenie dla rynków finansowych, ponieważ to on ukształtuje oczekiwania co do dalszych decyzji Rezerwy Federalnej. Jeżeli dane okażą się słabsze od prognoz, inwestorzy będą zakładać większą szansę na obniżkę stóp procentowych, co osłabi dolara, ale jednocześnie będzie wspierać indeksy giełdowe i złoto. Z kolei mocniejszy odczyt umocni dolara i podbije rentowności obligacji.
Uwagę przyciągną także europejskie publikacje — przede wszystkim niemieckie zamówienia przemysłowe oraz rewizje danych o PKB i sprzedaży detalicznej w strefie euro. Dane te będą kluczowe dla oceny kondycji gospodarki niemieckiej i całej strefy euro, a ich wpływ na kurs euro może być zauważalny.
Równie istotne będą odczyty z Kanady dotyczące rynku pracy. Mogą one wpłynąć na kurs dolara kanadyjskiego (CAD), szczególnie w kontekście decyzji Banku Kanady o ewentualnych cięciach stóp procentowych w dalszej części roku. Jest to szczególnie ważne w kontekście coraz bardziej pogarszającej się kondycji kanadyjskiej gospodarki.
08:00 – Wielka Brytania: Core Retail Sales (m/m, lipiec)
- Prognoza: +0,4% (wcześniej +0,6%).
08:00 – Niemcy: Factory Orders (m/m, lipiec)
- Prognoza: –1,0% (wcześniej +1,6%).
09:00 – Szwajcaria: SECO Consumer Climate (sierpień)
- Prognoza: –33; oczekiwany odczyt: –37.
11:00 – Strefa euro: PKB (II kw., rewizja)
- Prognoza: +0,3% k/k.
14:30 – USA: Employment Rate (sierpień)
- Prognoza: 4,3% (wcześniej 4,2%).
14:30 – USA: Nonfarm Payrolls
- Prognoza: +75,000 (wcześniej +73,000).
14:30 – USA: Średnie godzinowe wynagrodzenie
14:30 – Kanada: Zatrudnienie (sierpień)
- Prognoza: +20,000 miejsc pracy.
