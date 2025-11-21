Podsumowanie dnia: ogromna wyprzedaż na krypto; obniżka Fed w grudniu 💵

Końcówka tygodnia nie przynosi ulgi na rynkach finansowych. Mimo próby wielokrotnych odreagowania niedźwiedzie w tym tygodniu dominowały, a głównym tego powodem była nieprzewidywalność geopolityczna, strach przed bańką AI oraz jastrzębia postawa przedstawicieli z Fed.

W momencie publikacji indeksy z USA starają się odrabiać straty. US500 zyskuje 0,90%, a US100 0,70%. Największe wzrosty notują spółki o małej kapitalizacji - indeks US2000 zyskuje 2,30%.

Ten tydzień był szczególnie ciężki dla spółek technologicznych. US100 notuje 3,55% przecenę w ujęciu tygodniowym, a w momencie największej wyprzedaży w dniu dzisiejszym przecena ta wynosiła prawie 4,80%.

Eli Lilly (LLY.US) oficjalnie dołączyło dzisiaj do elitarnej grupy amerykańskich firm wycenianych na ponad 1 bilion dolarów, stając się dziesiątą amerykańską spółką w tej grupie.

BLS poinformował, że publikacja wskaźnika kosztów zatrudnienia za III kwartał odbędzie się 10 grudnia. Publikacja raportu o realnych zarobkach za październik została anulowana, a publikacja wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) za listopad odbędzie się 18 grudnia.

Wstępne dane PMI z USA pokazały ogólnie solidny obraz: sektor wytwórczy spadł do 51,9 (wobec oczekiwanych 52,0, 52,5 wcześniej), podczas gdy indeks kompozytowy utrzymał się na poziomie 54,8 (54,6 wcześniej).

Chris Williamson z S&P Global zauważył, że dane wskazują na około 2,5% roczny wzrost PKB w IV kwartale, wspierany przez rosnącą produkcję w sektorze wytwórczym i usługowym oraz silniejsze zaufanie przedsiębiorstw.

John Williams z FED potwierdza, że polityka monetarna jest „modestly restrictive" i uważa, że jest przestrzeń na kolejne obniżki w krótkim terminie, mimo rosnących presji inflacyjnych. Williams wskazuje, że cła dodają 0,5% do 0,75% do inflacji, co nie zmienia fundamentalnego kierunku – cięcia pozostają uzasadnione, aby wspierać rynek pracy zagrożony spowolnieniem.​

Szanse na obniżkę stóp procentowych na posiedzeniu w grudniu wzrosły już do ponad 73% z 38% jeszcze w dniu wczorajszym.

Dane Uniwersytetu z Michigan lepsze od konsensusu. Oczekiwania inflacyjne spadły do 4,5% (1-roczne) oraz 3,4% (5-letnie), a zaudanie konsumentów wzrosło do 51 (Oczekiwano: 49; Poprzednio 50,3).

Rynek kryptowalut wyróżnia się spadkami. Tylko w dniu dzisiejszym Bitcoin stracił ponad 4,50% po przetestowaniu poziomu 80,000 USD. Ethereum traci 4,70%. Na spadki wpływ ma wypadkowa wielu czynników, m.in. kryzys płynnościowy, panika przed końcem cyklu, wyprzedaż długoterminowych inwestorów oraz negatywny sentyment na rynku akcji.