Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (21.11.2025)

W nadchodzącym tygodniu warto będzie monitorować następujące trzy instrumenty: Bitcoin, USDJPY oraz US100. Wybraliśmy je z uwagi na napływające dane makroekonomiczne oraz obecne poziomy techniczne. Każdy z nich znajduje się obecnie w newralgicznym punkcie: Bitcoin walczy o utrzymanie trendu w warunkach niskiej płynności, USDJPY reaguje na największy od pandemii pakiet fiskalny Japonii i możliwe podwyżki BoJ, a US100 stoi pomiędzy mocnymi wynikami Nvidii a niepewnością gospodarczą oraz monetarną.

Bitcoin

Bitcoin ponownie testuje rejon 80 tys. USD, a krótkoterminowe perspektywy zależą od utrzymania kluczowego wsparcia w strefie 75–80 tys. USD. Rynek mierzy się obecnie z wyjątkowo niską płynnością — m.in. przez zmiany w Treasury General Account oraz redukcję aktywności największych portfeli ("wieloryby" realizują zyski). W nadchodzącym tygodniu inwestorzy będą zwracać uwagę przede wszystkim na dane o napływach i odpływach z ETF-ów spot oraz sentyment na rynku akcji. W tym tygodniu odpływy z ETF-ów osiągnęły rekordowe wartości na fali panicznej wyprzedaży.

USDJPY

Para USDJPY pozostaje w centrum uwagi, ponieważ Japonia kończy tydzień z rekordowym, 21,3 bln JPY pakietem fiskalnym oraz rosnącą presją inflacyjną. CPI bazowy i headline pozostają na wysokim poziomie 3,0–3,1%, a zarówno gubernator Ueda, jak i członkini zarządu Koeda sygnalizują możliwość dalszych podwyżek stóp. W przyszły piątek poznamy kluczowy zestaw danych: inflację CPI z Tokio, sprzedaż detaliczną oraz produkcję przemysłową — wszystkie publikacje mogą zwiększyć oczekiwania na grudniowy ruch BoJ. Rynek pozostaje jednak ostrożny: jen jest najsłabszą walutą G10 w ostatnim okresie, a inwestorzy bardziej obawiają się strukturalnej wyprzedaży JGB niż samego zacieśniania monetarnego.

US100

Mimo że Nvidia sprostała oczekiwaniom rynkowym podczas publikacji raportu kwartalnego, to nie pomogło to utrzymać pozytywnego sentymentu na rynku. Indeks US100 odbił po publikacji, tylko po to, by chwilę później powrócić do wyprzedaży. Łączne spadki od szczytów wynoszą już ponad 8,30%. Inwestorzy obawiają się, że nowe inwestycje w AI są sztucznie pompowane. Zamknięcie rządu doprowadziło do problemów z płynnością (co obserwujemy po kursie BTC), a głosy za obniżką stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu są podzielone. W nadchodzącym tygodniu poznamy też zaległe dane PPI.