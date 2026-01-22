Kalendarz ekonomiczny: Paczka danych z USA odwróci uwagę od geopolityki❓(22.01.2026)

Czwartek będzie obfitował w publikacje danych makro z USA, co potencjalnie może przerzucić uwagę inwestorów z kwestii geopolitycznych na koniunkturę.
Gwoździem programu będzie finalny odczyt PKB w USA w trzecim kwartale 2025 roku, który wg konsensusu Bloomberga miał wzrosnąć o 4,3% (poprzednio: 3,8%). Szczególną rolę w Q3 odegrała ekspansja konsumpcji prywatnej, dlatego kontynuacja trendu i potencjalnie wyższy od oczekiwań odczyt mógłby znacznie przesunąć oczekiwania rynków wobec Fed w stronę mniejszej skłonności do dalszego obniżania stóp procentowych.
Obok PKB zostaną również opublikowane raporty dot. inflacji PCE w październiku i listopadzie, w tym preferowany przez Fed PCE Core. Obrazu dopełnią wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, które od tygodni znajdują się w silnym trendzie spadkowym, zmniejszając tym samym obawy o rynek pracy w USA.
W Polsce opublikowane zostaną dane dot. wzrostu płac oraz produkcji przemysłowej, natomiast dla Strefy Euro kluczowe będą minutki z ostatniego posiedzenia EBC.
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Szaleństwo metali szlachetnych 🚨SILVER przebija 101 USD i rośnie 5%❗
PILNE: SILVER przebija 100 dolarów za uncję – przełomowy moment na rynkach surowców 🚨
Jaki jest najgorszy miesiąc dla WIG20?
Kakao spada 7% 📉
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.