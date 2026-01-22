Kalendarz ekonomiczny: Paczka danych z USA odwróci uwagę od geopolityki❓(22.01.2026)

Czwartek będzie obfitował w publikacje danych makro z USA, co potencjalnie może przerzucić uwagę inwestorów z kwestii geopolitycznych na koniunkturę.

Gwoździem programu będzie finalny odczyt PKB w USA w trzecim kwartale 2025 roku, który wg konsensusu Bloomberga miał wzrosnąć o 4,3% (poprzednio: 3,8%). Szczególną rolę w Q3 odegrała ekspansja konsumpcji prywatnej, dlatego kontynuacja trendu i potencjalnie wyższy od oczekiwań odczyt mógłby znacznie przesunąć oczekiwania rynków wobec Fed w stronę mniejszej skłonności do dalszego obniżania stóp procentowych.

Obok PKB zostaną również opublikowane raporty dot. inflacji PCE w październiku i listopadzie, w tym preferowany przez Fed PCE Core. Obrazu dopełnią wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, które od tygodni znajdują się w silnym trendzie spadkowym, zmniejszając tym samym obawy o rynek pracy w USA.

W Polsce opublikowane zostaną dane dot. wzrostu płac oraz produkcji przemysłowej, natomiast dla Strefy Euro kluczowe będą minutki z ostatniego posiedzenia EBC.

Źródło: xStation5