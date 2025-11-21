Kalendarz Ekonomiczny: Pełny dzień kluczowych danych i przemówień decydentów (21.11.2025)

Dziś czeka nas wyjątkowo intensywny dzień na rynkach finansowych, z pełnym kalendarzem ekonomicznym wypełnionym kluczowymi odczytami i wydarzeniami. Rynki poznają wstępne dane z najważniejszych gospodarek Europy, w tym PMI dla przemysłu i usług, które pokażą, w jakim tempie rozwija się europejska koniunktura. Również w Stanach Zjednoczonych pojawią się istotne publikacje, w tym raport Uniwersytetu Michigan dotyczący nastrojów konsumentów. Do tego dochodzą przemowy kluczowych decydentów, w tym przedstawicieli Fed, ECB i SNB, które mogą znacząco wpłynąć na rynki walutowe i akcyjne. To dzień, w którym każdy wskaźnik i każda wypowiedź może wywołać reakcję rynków, dlatego warto śledzić wydarzenia na bieżąco.
Dzisiejszy kalendarz:
08:00 – Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna – październik: aktualny:–1,1% m/m (prognoza: 0,0%, poprzednio: 0,7%)
Sprzedaż detaliczna – październik: aktualny 0,2% r/r (poprzednio: 1%)
08:45 – Francja
Indeks zaufania biznesu – listopad: prognoza 100 (poprzednio: 101)
09:00 – Strefa Euro
Wystąpienie członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
09:15 – Francja
Wstępny PMI przemysłowy – listopad: prognoza 49 (poprzednio: 48,8)
Wstępny PMI usługowy – listopad: prognoza 48,5 (poprzednio: 48)
09:30 – Niemcy
Wstępny PMI przemysłowy – listopad: prognoza 49,8 (poprzednio: 49,6)
Wstępny PMI usługowy – listopad: prognoza 54 (poprzednio: 54,6)
09:30 – Strefa Euro
Wystąpienie prezeski ECB (Christine Lagarde)
10:00 – Polska
Koniunktura gospodarcza – listopad
10:00 – Strefa Euro
Wstępny PMI przemysłowy – listopad: prognoza 50,1 (poprzednio: 50)
Wstępny PMI usługowy – listopad: prognoza 52,9 (poprzednio: 53)
10:30 – Wielka Brytania
Wstępny PMI przemysłowy – listopad: prognoza 49,3 (poprzednio: 49,7)
Wstępny PMI usługowy – listopad: prognoza 52 (poprzednio: 52,3)
13:30 – USA
Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
13:40 – Szwajcaria
Wystąpienie szefa SNB (Martin Schlegel)
14:00 – Niemcy
Wystąpienie szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)
14:30 – Kanada
Sprzedaż detaliczna – wrzesień: prognoza –0,7% m/m (poprzednio: 1%)
Sprzedaż detaliczna bez samochodów – wrzesień: prognoza –0,6% m/m (poprzednio: 0,7%)
Indeks cen nowych domów – październik: prognoza 0,0% (poprzednio: –0,2%)
14:30 – USA
Wystąpienie członka zarządu Fed (Michael S. Barr)
14:45 – USA
Wystąpienie członka zarządu Fed (Philip Jefferson)
15:00 – USA
Wystąpienie szefowej Fed z Dallas (Lorie Logan)
15:45 – USA
Wstępny PMI przemysłowy – listopad: prognoza 52 (poprzednio: 52,5)
Wstępny PMI usługowy – listopad: prognoza 54,6 (poprzednio: 54,8)
16:00 – USA
Raport Uniwersytetu Michigan – listopad:
-
Indeks nastrojów konsumentów: prognoza 50,3 (poprzednio: 53,6)
-
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe: prognoza 4,7 (poprzednio: 4,6)
-
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe: prognoza 3,6 (poprzednio: 3,9)
19:00 – USA
Liczba wież wiertniczych – tydzień: 418 (poprzednio: 417)
