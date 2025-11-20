PILNE: Dane NFP z USA za wrzesień powyżej oczekiwań

Sytuacja na rynku pracy – wrzesień NFP (zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym): 119 tys. (prognoza: 50 tys., poprzednio: 22 tys., rewizja: -4 tys.)

Stopa bezrobocia: 4,4 % (prognoza: 4,3 %, poprzednio: 4,3 %)

Płace (m/m): 0,2 % (prognoza: 0,3 %, poprzednio: 0,3 %, rewizja: 0,4 %)

Płace (r/r): 3,8 % (prognoza: 3,7 %, poprzednio: 3,7 %, rewizja: 3,8 %)

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (tydzień kończący się 15 listopada): 220 tys. (prognoza: 230 tys., poprzednio: 232 tys.) Wrześniowe dane z amerykańskiego rynku pracy mają mieszany charakter, co wywołało wyraźną reakcję na rynkach finansowych. Z jednej strony odnotowano solidny przyrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP), jednak temu pozytywnemu sygnałowi towarzyszył również wzrost stopy bezrobocia do 4,4%, co zaskoczyło część analityków i podsyciło obawy o wyhamowanie tempa zatrudnienia. Wzrost miesięcznych wynagrodzeń okazał się niższy od prognoz, natomiast dane roczne wskazują na mieszany obraz: presja płacowa wciąż trwa, ale systematycznie słabnie. Tło tych danych spowodowało, że indeks US500 (SP500) zyskuje, odzwierciedlając optymizm rynków i oczekiwania na łagodniejszą politykę monetarną. Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.