Podsumowanie dnia: Nvidia nie ratuje Wall Street; obawa o bańkę AI spycha giełdy w dół❗

- Czwartkowa sesja na międzynarodowych rynkach finansowych kończy się w bardzo negatywnych nastrojach.
- Na Wall Street obserwujemy pokaźne spadki notowań indeksów. Kontrakt US100 traci obecnie 2,5% podczas gdy US500 zniżkuje 1,5% na kolejnej fali spadku zaufania do euforii wokół AI.
- Co ciekawe, na początku sesji wydawało się, że Nvidia zapewniła inwestorów, poprzez publikacje bardzo dobrych danych kwartalnych oraz podwyższeniu prognoz na przyszłość, że bardzo duże nakłady inwestycyjne w tej branży zwracają się, co sama spółka pokazała w raporcie.
- Dzisiaj jednak kolejną falę niepewności wznieśli bankierzy FED (Goolsbee oraz Cook) oraz Ray Dalio, którzy zakomunikowali, że ich zdaniem rynki wykazują oznaki bańki, w szczególności w strefie sztucznej inteligencji.
- Co więcej, Ci sami bankierzy wskazali, że być może pauza w grudniu będzie odpowiednim ruchem FED wobec utrzymujących się presji cenowych oraz geopolitycznych.
- Wrześniowe dane z amerykańskiego rynku pracy mają mieszany charakter, co wywołało wyraźną reakcję na rynkach finansowych. Z jednej strony odnotowano solidny przyrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP), jednak temu pozytywnemu sygnałowi towarzyszył również wzrost stopy bezrobocia do 4,4%, co zaskoczyło część analityków i podsyciło obawy o wyhamowanie tempa zatrudnienia. Wzrost miesięcznych wynagrodzeń okazał się niższy od prognoz, natomiast dane roczne wskazują na mieszany obraz: presja płacowa wciąż trwa, ale systematycznie słabnie.
- Ceny NATGAS spadają dzisiaj 2% po tym jak zapasy tego surowca spadły niemal zgodnie z oczekiwaniami analityków.
- Na rynku FX najlepiej radziły sobie dzisiaj funt brytyjski oraz frank szwajcarski. Inaczej sytuacja wyglądała na AUD i CAD gdzie spadki były największe. Para EURUSD notuje blisko 0,05% spadek w ujęciu itraday.
- Mimo giełdowej zapaści metale szlachetne nie okazują się typowymi przystaniami bezpiecznymi, ponieważ GOLD i SILVER tracą odpowiednio 0,6% oraz 1,85%.
- Potężne spadki obserwujemy dzisiaj na kryptowalutach, gdzie Bitcoin traci blisko 4% i notowany jest na najniższych poziomach obserwowanych od kwietnia tego roku.
