Kalendarz ekonomiczny: Przemówienia bankierów centralnych i niemiecki przemysł 🏭

Dzisiejsza sesja ma być zdominowana przez przemówienia i komentarze przedstawicieli banków centralnych, które prawdopodobnie ukształtują sentyment rynkowy i oczekiwania dotyczące przyszłej polityki monetarnej.
Wśród mówców są członkowie FOMC, Bundesbanku i Europejskiego Banku Centralnego. Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny rozpoczyna się od danych dotyczących zamówień przemysłowych w Niemczech, a kończy raportem o zapasach ropy naftowej w USA.
Kalendarz na dziś:
08:00 AM EST, Niemcy - Zamówienia w przemyśle (Oczekiwane: 1,1% , Poprzednie -2,9%)
16:00 AM EST, USA - Członek FOMC Bostic przemawia
16:05 AM EST, USA - Członek FOMC Bowman przemawia
16:30 AM EST, USA - Członek FOMC Miran przemawia
17:30 AM EST, USA - Członek FOMC Kashkari przemawia
18:00 AM EST, Niemcy - Przewodniczący Bundesbanku Nagel przemawia
18:10 AM EST, Strefa Euro - Przewodniczący EBC przemawia
22:05 AM EST, USA - Członek FOMC Miran przemawia
22:40 AM EST, USA - Zapasy Ropy (-3,67mn)
Podsumowanie Dnia: Wzrosty na światowych giełdach. Metale szlachetne coraz droższe
PILNE: Minutki FOMC. Dolar delikatnie traci
Komentarz Giełdowy: RPP zaskakuje obniżką stóp. Inwestorzy czekają na FOMC
Kalendarz ekonomiczny: Rynek czeka na minutki Fed, decyzja RPP (08.10.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.