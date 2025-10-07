Kalendarz ekonomiczny: Przemówienia bankierów centralnych i niemiecki przemysł 🏭

Najważniejsze wnioski Dzisiejsza sesja ma być zdominowana przez przemówienia i komentarze przedstawicieli banków centralnych, a także zamówienia w przemyśle w Niemczech i zapasy ropy naftowej.

Dzisiejsza sesja ma być zdominowana przez przemówienia i komentarze przedstawicieli banków centralnych, które prawdopodobnie ukształtują sentyment rynkowy i oczekiwania dotyczące przyszłej polityki monetarnej.

Wśród mówców są członkowie FOMC, Bundesbanku i Europejskiego Banku Centralnego. Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny rozpoczyna się od danych dotyczących zamówień przemysłowych w Niemczech, a kończy raportem o zapasach ropy naftowej w USA.

Kalendarz na dziś:

08:00 AM EST, Niemcy - Zamówienia w przemyśle (Oczekiwane: 1,1% , Poprzednie -2,9%)

16:00 AM EST, USA - Członek FOMC Bostic przemawia

16:05 AM EST, USA - Członek FOMC Bowman przemawia

16:30 AM EST, USA - Członek FOMC Miran przemawia

17:30 AM EST, USA - Członek FOMC Kashkari przemawia

18:00 AM EST, Niemcy - Przewodniczący Bundesbanku Nagel przemawia

18:10 AM EST, Strefa Euro - Przewodniczący EBC przemawia

22:05 AM EST, USA - Członek FOMC Miran przemawia

22:40 AM EST, USA - Zapasy Ropy (-3,67mn)

