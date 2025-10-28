Kalendarz ekonomiczny: Indeks Conference Board i dane z rynku nieruchomości USA w centrum

- Mieszane dane z Europy; słabość nastrojów w Niemczech, lekka poprawa we Włoszech
- Dane Conference Board w centrum uwagi inwestorów
- Kontrakty na indeksy w Europie i USA nieznacznie tracą
Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny nie jest szczególnie napięty, w centrum uwagi znajdą się dane z USA, gdzie poznamy odczyty z rynku nieruchomości i przede wszystkim, dane Conference Board o nastrojach konsumentów za oceanem. Inwestorzy oczekują, że nastroje konsumentów Conference Board wskażą w październiku nieznaczny spadek, względem poprzedniego odczytu, jednak potencjał do głębszego spadku istnieje tym bardziej wobec trwającego zamknięcia rządu w Stanach Zjednoczonych.
Kalendarz ekonomiczny
8:00 - Niemcy, wskaźnik nastrojów konsumenckich GfK: -24,1 (prognoza: -22, poprzednio: -22,5)
9:00 - Włochy, nastroje konsumentów: 97.6 vs 97 prognoz i 96.8 poprzednio
- Włochy, nastroje biznesowe: 88.3 vs 87 prognoz i 87.3 poprzednio
13:55 - USA, Redbook (sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych), poprzednio 5% r/r
14:00 - USA, indeks cen domów (2,3% r/r i -0,1% m/m)
15:00 - USA, Nastroje konsumentów wg. Conference Board, oczekiwane93.75 vs 94.2 poprzednio
15:00 - USA, Regionalny indeks Richmond Fed, poprzednio -17
21:30 - USA, Zmiana zapasów ropy wg. API
Wyniki spółek
PayPal, UPS, United Health - przed sesją
Visa, Parker-Hannifin - po sesji
