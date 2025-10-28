czytaj więcej
10:13 · 28 października 2025

Kalendarz ekonomiczny: Indeks Conference Board i dane z rynku nieruchomości USA w centrum

Najważniejsze wnioski
EUR/USD
Forex
-
-
Najważniejsze wnioski
  • Mieszane dane z Europy; słabość nastrojów w Niemczech, lekka poprawa we Włoszech
  • Dane Conference Board w centrum uwagi inwestorów
  • Kontrakty na indeksy w Europie i USA nieznacznie tracą

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny nie jest szczególnie napięty, w centrum uwagi znajdą się dane z USA, gdzie poznamy odczyty z rynku nieruchomości i przede wszystkim, dane Conference Board o nastrojach konsumentów za oceanem. Inwestorzy oczekują, że nastroje konsumentów Conference Board wskażą w październiku nieznaczny spadek, względem poprzedniego odczytu, jednak potencjał do głębszego spadku istnieje tym bardziej wobec trwającego zamknięcia rządu w Stanach Zjednoczonych.

Kalendarz ekonomiczny

8:00 - Niemcy, wskaźnik nastrojów konsumenckich GfK: -24,1 (prognoza: -22, poprzednio: -22,5)

9:00 - Włochy, nastroje konsumentów: 97.6 vs 97 prognoz i 96.8 poprzednio

  • Włochy, nastroje biznesowe: 88.3 vs 87 prognoz i 87.3 poprzednio

13:55 - USA, Redbook (sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych), poprzednio 5% r/r

14:00 - USA, indeks cen domów (2,3% r/r i -0,1% m/m)

15:00 - USA, Nastroje konsumentów wg. Conference Board, oczekiwane93.75 vs 94.2 poprzednio

15:00 - USA, Regionalny indeks Richmond Fed, poprzednio -17

21:30 - USA, Zmiana zapasów ropy wg. API

Wyniki spółek

PayPal, UPS, United Health - przed sesją

Visa, Parker-Hannifin - po sesji

