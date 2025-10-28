PILNE: Pewność konsumenta w USA powyżej oczekiwań! 📈

15:00 - Indeks pewności konsumenckiej CB za październik:

Opublikowany: 94.6 (Oczekiwany: 93.4, Poprzedni: 94.2, Rewizja 95.6)

Odczyt pewności konsumenta opublikowany przez prywatny ośrodek badawczy "Conference Board" wypadł powyżej oczekiwań rynku.

Sentyment konsumenta USA jest kluczowy dla prognozowania kondycji rynku oraz gospodarki, w obliczu przeciągającego się "Zamknięcia rządu" dane publikowane przez organizacje poza rządowe zyskują na wartości.

Co prawda odczyt wypadł powyżej oczekiwań rynku, jednak biorąc pod uwagę rewizję w górę odczytu z poprzedniego miesiąca, jest to kolejny spadek sentymentu. Spadek z 95,6 na 94.6.

Warto wspomnieć, iż w skali indeksu, wartości poniżej 100 reprezentują sentyment negatywny a te powyżej — pozytywny. Oznacza to ze konsumenci w USA czują się coraz mniej pewni ze swoimi wydatkami.

Co również ważne, spadek indeksu można obserwować od końca 2024, i od tamtej pory odczyt ani razu nie znalazł się powyżej wartości 100.

Indeksy, pomimo wartości informacyjnej odczytu, nie wykonują zauważalnego ruchu po publikacji.