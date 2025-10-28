PILNE: Pewność konsumenta w USA powyżej oczekiwań! 📈

15:00 - Indeks pewności konsumenckiej CB za październik:
- Opublikowany: 94.6 (Oczekiwany: 93.4, Poprzedni: 94.2, Rewizja 95.6)
Odczyt pewności konsumenta opublikowany przez prywatny ośrodek badawczy "Conference Board" wypadł powyżej oczekiwań rynku.
Sentyment konsumenta USA jest kluczowy dla prognozowania kondycji rynku oraz gospodarki, w obliczu przeciągającego się "Zamknięcia rządu" dane publikowane przez organizacje poza rządowe zyskują na wartości.
Co prawda odczyt wypadł powyżej oczekiwań rynku, jednak biorąc pod uwagę rewizję w górę odczytu z poprzedniego miesiąca, jest to kolejny spadek sentymentu. Spadek z 95,6 na 94.6.
Warto wspomnieć, iż w skali indeksu, wartości poniżej 100 reprezentują sentyment negatywny a te powyżej — pozytywny. Oznacza to ze konsumenci w USA czują się coraz mniej pewni ze swoimi wydatkami.
Co również ważne, spadek indeksu można obserwować od końca 2024, i od tamtej pory odczyt ani razu nie znalazł się powyżej wartości 100.
Indeksy, pomimo wartości informacyjnej odczytu, nie wykonują zauważalnego ruchu po publikacji.
Kalendarz makro - Decyzja EBC i kolejne wyniki technologicznych gigantów
Konferencja Fed - Grudniowa decyzja o obniżce nie jest przesądzona
PILNE: Fed tnie stopy zgodnie z oczekiwaniami. Koniec QT od grudnia
US100 zyskuje przed decyzją Fed 🖋️
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.