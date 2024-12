Kalendarz ekonomiczny: Raport NFP z USA kluczowym wydarzeniem dnia 📄

Najwa偶niejsz膮 publikacj膮 dzisiejszego dnia, a w艂a艣ciwie ca艂ego tygodnia, b臋dzie raport z ameryka艅skiego rynku pracy, kt贸ry zostanie opublikowany dzi艣 o 14:30.

Oczekiwania analityk贸w sugeruj膮 wzrost zatrudnienia do 202 tys. przy jednoczesnym wzro艣cie stopy bezrobocia do 4,2%. Oczekuje si臋, 偶e p艂ace godzinowe spadn膮 do 0,3% miesi膮c do miesi膮ca (w por贸wnaniu do 0,4% m/m poprzednio) i 3,9% rok do roku (z 4,0% r/r poprzednio). Wzrost oczekiwa艅 dotycz膮cych zatrudnienia potwierdza, 偶e ostatni spadek do 12 tys. w pa藕dzierniku m贸g艂 by膰 rzeczywi艣cie spowodowany czynnikami jednorazowymi, takimi jak huragany. Oczekiwania dotycz膮ce raportu NFP teoretycznie wspieraj膮 dalsze obni偶ki st贸p procentowych Fed ze wzgl臋du na zmniejszon膮 presj臋 p艂acow膮 i niewielki wzrost stopy bezrobocia.

Szczeg贸艂owy harmonogram dnia:

11:00 - Strefa euro - Dane o zatrudnieniu:

Zmiana zatrudnienia (Q3): prognoza 0.2% QoQ; poprzednio 0.2% QoQ;

Zmiana zatrudnienia (Q3): prognoza 1,0% r/r; poprzednio 1,0% r/r;

Zatrudnienie og贸艂em (Q3): prognoza 169,064.1K; poprzednio 169,064.1K;

11:00, Strefa euro - dane o PKB:

PKB (III kw.): prognoza 0,9% r/r; poprzednio 0,6% r/r;

PKB (III kw.): prognoza 0,4% kw/kw; poprzednio 0,4% kw/kw;

14:30, Kanada - Dane o zatrudnieniu za listopad:

Zmiana zatrudnienia: prognoza 25,0 tys;

Stopa bezrobocia: prognoza 6.6%; poprzednio 6.5%;

14:30, Stany Zjednoczone - Dane o zatrudnieniu za listopad:

Zatrudnienie poza rolnictwem: prognoza 202 tys;

Wynagrodzenia w sektorze pozarolniczym: prognoza 160 tys;

Stopa bezrobocia: prognoza 4.2%; poprzednio 4.1%;

艢rednie zarobki godzinowe: prognoza 0.3% m/m; poprzednio 0.4% m/m;

艢rednie zarobki godzinowe: prognoza 3.9% r/r; poprzednio 4.0% r/r;

16:00, Stany Zjednoczone - Raport o inflacji Uniwersytetu Michigan za grudzie艅: