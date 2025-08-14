Kalendarz ekonomiczny: PPI i wnioski o zasiłek z USA w centrum uwagi 🗽

- Rynki europejskie otwierają się wyżej, DAX rośnie 0,3%; kontrakty na Wall Street rosną nieznacznie
- Dane ze strefy euro (PKB i produkcja przemysłowa) zaplanowane na 11:00
- Kluczowe dane z USA o godzinie 14:30 (inflacja cen produkcji PPI oraz wnioski o zasiłek)
Dzisiejsze nastroje rynku pokazują apetyt na kontynuację wzrostów. Prawdopodobni
Kalendarz makro
10:00 - decyzja Banku Norwegii: Oczekiwane 4.25% vs 4.25% poprzednio
11:00 - PKB strefy euro za Q2 (szacunki): Oczekiwane 1,4% r/r vs 1.4% poprzednio i 0.1% k/k vs 0.1% k/k poprzednio)
- Produkcja przemysłowa za lipiec: Oczekiwany 1,5% wzrost r/r wobec 3,7% r/r w czerwcu i -1% m/m vs 1,7% w czerwcu
14:30 - Inflacja PPI z USA za lipiec: Oczekiwane 2,5% r/r vs 2,3% w czerwcu oraz 0,2% m/m vs 0% w czerwcu
14:30 - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA: Oczekiwane 225 tys. vs 226 tys. poprzednio
- Kontynuowane wnioski: 1,967 mln vs 1,974 mln poprzednio
16:30 - Zmiana zapasów gazu wg. EIA: Oczekiwane 54 bcf vs 7 bcf poprzednio
Przemówienia bankierów centralnych
16:00 - Fed Musalem
19:30 - Fed Barkin
