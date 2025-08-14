czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Kalendarz ekonomiczny: PPI i wnioski o zasiłek z USA w centrum uwagi 🗽

10:05 14 sierpnia 2025
  • Rynki europejskie otwierają się wyżej, DAX rośnie 0,3%; kontrakty na Wall Street rosną nieznacznie
  • Dane ze strefy euro (PKB i produkcja przemysłowa) zaplanowane na 11:00
  • Kluczowe dane z USA o godzinie 14:30 (inflacja cen produkcji PPI oraz wnioski o zasiłek)

Dzisiejsze nastroje rynku pokazują apetyt na kontynuację wzrostów. Prawdopodobni

Kalendarz makro

10:00 - decyzja Banku Norwegii: Oczekiwane 4.25% vs 4.25% poprzednio

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie

Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

11:00 - PKB strefy euro za Q2 (szacunki): Oczekiwane 1,4% r/r vs 1.4% poprzednio i 0.1% k/k vs 0.1% k/k poprzednio)

  • Produkcja przemysłowa za lipiec: Oczekiwany 1,5% wzrost r/r wobec 3,7% r/r w czerwcu i -1% m/m vs 1,7% w czerwcu

14:30 - Inflacja PPI z USA za lipiec: Oczekiwane 2,5% r/r vs 2,3% w czerwcu oraz 0,2% m/m vs 0% w czerwcu

14:30 - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA: Oczekiwane 225 tys. vs 226 tys. poprzednio

  • Kontynuowane wnioski: 1,967 mln vs 1,974 mln poprzednio

16:30 - Zmiana zapasów gazu wg. EIA: Oczekiwane 54 bcf vs 7 bcf poprzednio

Przemówienia bankierów centralnych

16:00 - Fed Musalem

19:30 - Fed Barkin

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót

Z ostatniej chwili

15.08.2025
09:02

Akcje Intela rosną po doniesieniach o przejęciu udziałów w firmie przez Stany Zjednoczone 📈

Kurs akcji producenta półprzewodników, Intel (INTC.US) wzrósł po doniesieniach, wedle których administracja Trumpa ma rozmawiać...

 07:47

Poranna odprawa (15.08.2025)

Sentyment na rynkach akcji jest dziś w dalszym ciągu pozytywny, a rynek nie przestraszył się wczorajszego, wysokiego odczytu inflacji PPI z USA, który...
14.08.2025
19:56

Podsumowanie dnia: Zaskakujący wzrost inflacji PPI wspiera dolara amerykańskiego 📈

Wall Street przeszło do spadków po wyższym od oczekiwań odczycie inflacji PPI, które ostudziły oczekiwania inwestorów względem...
Więcej wiadomości

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację