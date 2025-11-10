Kalendarz Ekonomiczny: Rynki z nadzieją na koniec shutdownu w USA (10.11.2025)

Nowy tydzień rozpoczynamy przy relatywnie pustym kalendarzu ekonomicznym, co sprzyja stabilizacji na rynkach i pozwala inwestorom skupić się na wydarzeniach geopolitycznych. Nadzieje na finalizację porozumienia w USA, które wydaje się coraz bliżej, utrzymują pozytywny sentyment i wzmacniają apetyt na ryzyko, co widać było w solidnych wzrostach azjatyckich indeksów na otwarciu sesji. W takim otoczeniu dzisiejsze dane makroekonomiczne będą istotne dla krótkoterminowych ruchów, ale nie powinny zdominować rynku, dając przestrzeń inwestorom do reakcji na rozwijające się wydarzenia polityczne i informacje z rynków finansowych. Jednocześnie uczestnicy rynku obserwują dalsze ruchy na rynku walutowym, złota i kryptowalut, które odzwierciedlają rosnące nadzieje na stabilizację globalnej sytuacji gospodarczej.
Dzisiejszy kalendarz:
Chiny
-
Nowe kredyty (CNY) za październik: (prognoza: 500 mld, poprzednio: 1 290 mld)
-
Podaż pieniądza M2 (r/r) za październik: (prognoza: 8,1%, poprzednio: 8,4%)
Norwegia (08:00)
-
Inflacja konsumencka CPI (r/r) za październik: 3,3% (prognoza: 3,1%, poprzednio: 3,6%)
-
Inflacja bazowa CPI (r/r) za październik : 3,4% (prognoza: 3%, poprzednio: 3%)
-
Inflacja PPI (r/r) za październik: 6,9% (prognoza: brak danych, poprzednio: -2,8%)
Szwecja (08:00)
-
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) za wrzesień: 13,5% (poprzednio: 10,6%)
Turcja (08:00)
-
Produkcja przemysłowa (r/r) za wrzesień: 2,9% (poprzednio: 7,1%)
Rumunia (08:00)
-
Bilans handlu zagranicznego (EUR) za wrzesień : -2,48 mld (poprzednio: -2,6 mld)
Słowacja (09:00)
-
Produkcja przemysłowa (r/r) za wrzesień: (prognoza: -6%, poprzednio: -6,3%)
Czechy (10:00)
-
Stopa bezrobocia za październik: (prognoza: 4,5%, poprzednio: 4,5%)
Strefa Euro (10:30)
-
Indeks Sentix za listopad: (prognoza: -4,1, poprzednio: -5,4)
Kalendarz ekonomiczny: Cała uwaga na głosowaniu ws. shutdownu w USA (12.11.2025)
PILNE: Inflacja z Niemiec zgodnie z oczekiwaniami! ↔️
PILNE: Indeks NFIB z USA minimalnie poniżej prognoz 🗽
PILNE: Mocny spadek nastrojów gospodarczych ZEW z Niemiec 🚩
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.