Chińska inflacja wraca na plus. Czy gospodarka się odbija?

W październiku 2025 roku Chiny odnotowały pierwszą od czerwca pozytywną wartość inflacji konsumenckiej (CPI), która wzrosła o 0,2% rok do roku, nieco przewyższając oczekiwania rynkowe zerowego wzrostu. To oznacza, że deflacja, obecna przez większość bieżącego roku, zaczyna ustępować pod wpływem rosnącego popytu konsumpcyjnego oraz efektów działań stymulujących gospodarkę, zwłaszcza w okresie świąt narodowych.

Jednocześnie inflacja cen producentów (PPI) nadal pozostaje w strefie ujemnej, spadając o 2,1% rok do roku, choć nieco łagodniej niż prognozowano (-2,2%). Oznacza to, że presja deflacyjna w sektorze produkcyjnym utrzymuje się, choć w coraz mniejszym stopniu, i trwa nieprzerwanie od ponad trzech lat. Spadek cen żywności o 2,9% rok do roku, mimo niewielkiego wzrostu w ujęciu miesięcznym o 0,2%, wpływa na umiarkowaną dynamikę ogólnej inflacji w Chinach. W efekcie można stwierdzić, że chińska gospodarka przechodzi stopniowe odbicie po długim okresie deflacji, a polityka stymulacyjna, koncentrująca się na zwiększeniu krajowego popytu, zaczyna przynosić efekty.

Stabilizacja inflacji konsumenckiej w październiku sugeruje, że ryzyko nagłego wzrostu cen w krótkim terminie pozostaje niskie. W praktyce oznacza to możliwość utrzymania łagodnej polityki monetarnej przez chiński bank centralny, co może sprzyjać dalszemu pobudzaniu konsumpcji i inwestycji. Jednocześnie sytuacja wymaga dalszego monitorowania, ponieważ utrzymująca się deflacja producentów wskazuje na pewne wyzwania po stronie przemysłowej, które mogą wpływać na globalne łańcuchy dostaw.

Wzrost CPI w Chinach ma także bezpośrednie przełożenie na globalne rynki akcji. Pozytywny odczyt po długim okresie deflacji jest sygnałem ożywienia popytu wewnętrznego, co może napędzać wzrost firm zależnych od konsumpcji. Poprawia to nastroje inwestorów, zwłaszcza na giełdach azjatyckich, i pozytywnie wpływa na globalne indeksy, zwiększając apetyt na ryzyko. Jednak utrzymująca się deflacja producentów pozostaje czynnikiem, którego inwestorzy bacznie obserwują, oceniając perspektywy wzrostu gospodarczego.

Równie istotny jest wpływ chińskiej inflacji na kurs dolara i globalne przepływy kapitału. Pozytywny sygnał rosnącej inflacji konsumenckiej zwiększa atrakcyjność inwestycji w chińskie aktywa, co może prowadzić do napływu kapitału do Chin i w efekcie do umocnienia juana wobec dolara. Jednocześnie stabilniejsze perspektywy gospodarcze zmniejszają awersję do ryzyka, sprzyjając inwestycjom w rynki wschodzące i wpływając na globalne trendy kapitałowe.

Warto również zwrócić uwagę na klasy aktywów, które zwykle zyskują przy wyższym wskaźniku CPI w Chinach. Najsilniejsze wzrosty notują akcje spółek konsumpcyjnych oraz surowce, w szczególności metale przemysłowe i energetyczne, które korzystają na rosnącym popycie wewnętrznym i wyższych cenach. Obligacje skarbowe oferują wyższe rentowności, stając się bezpieczniejszą przystanią w porównaniu z bardziej zmiennymi aktywami. Pozytywne sygnały inflacyjne sprzyjają również wzrostowi rynków akcji na rynkach wschodzących, które często czerpią korzyści z rosnącej konsumpcji w Chinach.

Październikowe dane o inflacji w Chinach wskazują na początek odbicia konsumpcji i stabilizację cen konsumenckich, co może wspierać łagodną politykę monetarną oraz sprzyjać pozytywnym nastrojom na rynkach globalnych. Jednocześnie utrzymująca się deflacja producentów przypomina, że wyzwania po stronie przemysłowej wciąż istnieją i będą kluczowe dla trwałości ożywienia gospodarczego w Chinach.

