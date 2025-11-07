PILNE: Uniwersystet Michigan notuje pogroszenie się sentymentu! 📉

16:00 - Publikacje Uniwersytetu Michigan (Listopad): Oczekiwania inflacyjne na 1 rok: 4.7% (Poprzednio: 4.6%)

Oczekiwania inflacyjne na 5 lat: 3.6% (Poprzednio: 3.9%)

Oczekiwania konsumentów: 49 (Oczekiwano: 50.3, Poprzednio: 50.3)

Nastroje konsumentów: 50.3 (Oczekiwano: 53, Poprzednio: 53.6)

Bieżące warunki: 52.3 (Oczekiwano: 59.2, Poprzednio: 58.6) Najnowsza publikacja ujawniła znaczący spadek kondycji konsumentów we wszystkich miarach, z najbardziej wyraźnym spadkiem zauważonym w "Bieżących warunkach". Dane okazały się znacznie gorsze niż oczekiwania rynku.

Jednocześnie oczekiwania inflacyjne na 1 rok wzrosły nieznacznie, podczas gdy oczekiwania inflacyjne na 5 lat spadły. Rynek musi teraz uwzględnić znacznie szybsze pogorszenie warunków konsumenckich, niż wcześniej przewidywano.

Ta publikacja ma jeszcze większe znaczenie w trakcie trwającego zamknięcia rządu, które ogranicza dostępność danych makroekonomicznych.

