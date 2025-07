Kalendarz ekonomiczny: Spokojny początek ciekawego tygodnia

Kontrakty terminowe wskazują na wyższe otwarcie dzisiejszej sesji kasowej w Europie

Uwaga inwestorów zwraca się w kierunku wstępnej umowy handlowej między USA a Unią Europejską

Kalendarz publikacji makro jest dzisiaj niemal pusty

Rozpoczynamy nowy tydzień na rynkach finansowych. Tematem przewodnim dzisiejszej sesji jest zawarcie wstępnej umowy handlowej między USA a Unią Europejską w kwestii ceł handlowych. Umowa, choć nadal ma charakter ramowy i wymaga dopracowania wielu szczegółów, zawiera kilka kluczowych elementów: 15-procentowy pułap ceł na towary z UE wwożone do Stanów Zjednoczonych, który zostanie wprowadzony na stałe. Zobowiązanie UE do zakupu amerykańskiej energii o wartości 750 mld dolarów, co zmniejszy zależność od dostaw z Rosji. Dodatkowe 600 mld dolarów inwestycji UE w gospodarkę Stanów Zjednoczonych.

Sam kalendarz ekonomiczny publikacji makro na dzisiaj jest jednak niemal pusty. Uwaga z tego powodu skupi się na wszelkich komunikatach w sprawie ceł (szczególnie w kwestii Chin) oraz wynikach kwartalnych spółek.

Kalendarz makro na dzisiejszą sesję: