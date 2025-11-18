Kalendarz Ekonomiczny: Spokojny wtorek na rynkach, ale USA przyciąga uwagę (18.11.2025)

Wtorek przynosi umiarkowaną liczbę publikacji makroekonomicznych, w tym kilka zaległych danych z USA, które zostały odroczone w związku z długotrwałym zamknięciem rządu. Choć dotyczą one wcześniejszych miesięcy, ich odczyty wciąż dostarczą cennych wskazówek na temat kondycji amerykańskiej gospodarki i mogą wpłynąć na nastroje rynkowe. Rynki będą uważnie śledzić zarówno najnowsze sygnały, jak i dane zaległe, które mogą ujawnić korekty lub nowe informacje, wywołując potencjalną zmienność na rynku. Publikacje te pozwolą lepiej ocenić sytuację w sektorze przemysłowym, rynku nieruchomości oraz inflacji, tworząc ważne tło dla dalszych decyzji inwestycyjnych i oczekiwań wobec polityki monetarnej w głównych gospodarkach.
Dzisiejszy kalendarz:
Węgry (08:30)
-
Wynagrodzenia (r/r) za wrzesień: 8,7%
Czechy (09:00)
-
Inflacja producencka – PPI (m/m) za październik: (prognoza: –0,1%; poprzednio: –0,4%)
-
Inflacja producencka – PPI (r/r) za październik: (prognoza: –1,2%; poprzednio: –1,0%)
Strefa Euro (11:00)
-
Wystąpienie członka zarządu ECB (Frank Elderson):
Chile (12:30)
-
PKB (r/r) za III kwartał: 3,1%
Węgry (14:00)
-
Decyzja ws. stóp procentowych za listopad: (prognoza: 6,50%; poprzednio: 6,50%)
Kanada (14:15)
-
Rozpoczęte budowy domów za październik: (prognoza: 265 tys.; poprzednio: 279,2 tys.)
USA (16:00)
-
Indeks rynku nieruchomości – NAHB za listopad: (prognoza 36; poprzednio: 37)
-
Zamówienia w przemyśle (m/m) za sierpień: (prognoza: 1,4%; poprzednio: –1,3%)
-
Zamówienia na dobra trwałego użytku (m/m) za sierpień: (prognoza: 2,9%; poprzednio: –2,7%)
-
Zamówienia na dobra bez środków trans. finansowych (m/m) za sierpień: (prognoza: 0,4%; poprzednio: 1,0%)
USA (22:00)
-
Napływ kapitałów do USA – miesięczny napływ netto za wrzesień: brak danych
-
Napływ kapitałów długoterminowych (USD) za wrzesień: brak danych
USA (22:40)
-
Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API – ropa: (poprzednio:1,3 mln baryłek)
Nowa Zelandia (22:45)
-
Inflacja PPI (k/k) za III kwartał: (prognoza: 0,7%; poprzednio: 0,6%)
PILNE: Indeks Philadelphia poniżej oczekiwań!
PILNE: Dane NFP z USA za wrzesień powyżej oczekiwań
PILNE: PPI w Niemczech minimalnie powyżej oczekiwań!
Kalendarz ekonomiczny: zaległy raport NFP oraz przemówienia bankierów z Fed 👀
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.