Kalendarz ekonomiczny: sprzedaż detaliczna z USA oraz raport CPI z Kanady 📄

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest całkiem interesujący. Wśród najważniejszych publikacji dnia należy wymienić raport o sprzedaży detalicznej z USA, produkcję przemysłową również z USA oraz raport CPI z Kanady. Sprzedaż detaliczna może się okazać najważniejszym raportem dnia. W otoczeniu słabnącego rynku pracy słabnący konsument byłby kolejnym sygnałem spowolnienia. Oczekiwania wskazują na wzrost w ujęciu miesiąc do miesiąca. Podczas powyższych publikacji należy oczekiwać podwyższonej zmienności na parach powiązanych z dolarem amerykańskim oraz kanadyjskim. Mimo to reakcja będzie prawdopodobnie krótkotrwałą, gdyż rynek oczekuje jutrzejszej decyzji Fed oraz konferencji prasowej. Szczegółowy kalendarz dnia: 11:00, Strefa euro - Dane o zatrudnieniu: Płace w strefie euro (Q2): prognoza 3.70% r/r; poprzednio 3.40% r/r; 11:00, Strefa euro - Produkcja przemysłowa za lipiec: Produkcja przemysłowa: prognoza 1.7% r/r; poprzednio 0.2% r/r;

Produkcja przemysłowa: prognoza 0.4% m/m; poprzednio -1.3% m/m; 11:00, Strefa euro - ZEW: nastroje gospodarcze za wrzesień: ZEW – nastroje gospodarcze: prognoza 20.3; poprzednio 25.1;

ZEW – bieżące warunki: prognoza -75.0; poprzednio -68.6; 14:00, Niemcy - Wystąpienie wiceprezes Bundesbanku Buch 14:30, Kanada - Dane o inflacji za sierpień: CPI: prognoza 0.0% m/m; poprzednio 0.3% m/m;

CPI: prognoza 2.0% r/r; poprzednio 1.7% r/r;

CPI bazowy: poprzednio 0.1% m/m;

CPI bazowy: poprzednio 2.6% r/r;

CPI medianowy: prognoza 3.1% r/r; poprzednio 3.1% r/r;

CPI obcięty (trimmed): prognoza 3.0% r/r; poprzednio 3.0% r/r; 14:30, Stany Zjednoczone - Dane o sprzedaży detalicznej za sierpień: Sprzedaż detaliczna: prognoza 0.2% m/m; poprzednio 0.5% m/m;

Kontrolna sprzedaż detaliczna: prognoza 0.4% m/m; poprzednio 0.5% m/m;

Sprzedaż detaliczna bez paliw/aut: poprzednio 0.2% m/m;

Sprzedaż detaliczna bazowa: prognoza 0.4% m/m; poprzednio 0.3% m/m;

Indeks cen eksportowych: poprzednio 2.2% r/r;

Indeks cen importowych: prognoza -0.2% m/m; poprzednio 0.4% m/m; 15:15, Stany Zjednoczone - Produkcja przemysłowa za sierpień: Produkcja przemysłowa: poprzednio 1.43% r/r;

Produkcja przemysłowa: prognoza 0.0% m/m; poprzednio -0.1% m/m;

Wykorzystanie mocy produkcyjnych: prognoza 77.4%; poprzednio 77.5%; 15:15, Stany Zjednoczone - Produkcja w przemyśle przetwórczym za sierpień: prognoza 0.0% m/m; poprzednio 0.0% m/m;

