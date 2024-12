Kalendarz ekonomiczny: tydzień pod znakiem danych z rynku pracy z USA📄

W tym tygodniu najwa偶niejszymi raportami makroekonomicznymi przyci膮gaj膮cymi uwag臋 rynku b臋d膮 raporty dotycz膮ce rynku pracy w USA. W 艣rod臋 zostanie opublikowany raport ADP, a w pi膮tek NFP (Non-Farm Payrolls). Dodatkowo, dzisiaj zostan膮 opublikowane raporty PMI dotycz膮ce przemys艂u z USA, kraj贸w strefy euro i Kanady.

Oczekiwania analityk贸w dotycz膮ce raport贸w PMI sugeruj膮 ni偶sze odczyty w krajach strefy euro, z odczytami prognozowanymi znacznie poni偶ej progu 50 punkt贸w. Natomiast odczyty PMI i ISM z USA maj膮 wykaza膰 popraw臋 w por贸wnaniu z poprzednim miesi膮cem (pa藕dziernik).

Publikacje dotycz膮ce rynku pracy w 艣rod臋 i pi膮tek b臋d膮 uwa偶nie monitorowane przez rynek, poniewa偶 b臋d膮 to ostatnie raporty przed kolejn膮 decyzj膮 FOMC w po艂owie grudnia. Oczekiwania wskazuj膮 na popraw臋 zatrudnienia w por贸wnaniu z odczytami z pa藕dziernika, szczeg贸lnie w przypadku NFP. Zmiana zatrudnienia ma wzrosn膮膰 do 195 tys., co stanowi znaczn膮 popraw臋 w por贸wnaniu z 12 tys. z poprzedniego miesi膮ca. Jednak niski wynik w poprzednim miesi膮cu by艂 prawdopodbnie spowodowany g艂贸wnie jednorazowymi czynnikami, takimi jak huragany.

Szczeg贸艂owy kalendarz na ten tydzie艅:

02聽 grudnia,聽 poniedzia艂ek:

ca艂y dzie艅 - dane PMI dla przemys艂u (g艂贸wne gospodarki 艣wiata)

01:30 - Australia, sprzeda偶 detaliczna za listopad

02:45 - Chiny, dane Caixin PMI dla przemys艂u za listopad

16:00 - USA, dane ISM PMI dla przemys艂u za listopa

03 grudnia, wtorek:

08:30 - Szwajcaria, dane CPI za listopad

16:00 - USA, dane JOLTS za pa藕dziernik

22:40 - USA, dane ankietowe API o zapasach ropy naftowej

04 grudnia, 艣roda:聽

ca艂y dzie艅 - Polska, decyzja RPP w sprawie st贸p procentowych

ca艂y dzie艅 - dane PMI dla us艂ug (g艂贸wne gospodarki 艣wiata)

01:30 - Australia, dane PKB za Q3

11:00 - Strefa euro, dane PPI za listopad

14:00 - Strefa euro, przem贸wienie Lagarde聽

14:15 - USA, dane ADP za listopad

16:00 - USA, dane ISM dla us艂ug za listopad

16:00 - USA, zam贸wienia na dobra trwa艂e za pa藕dziernik

16:30 Raport DOE o zapasach ropy

19:45 - USA, przem贸wienie Powella聽

05 grudnia, czwartek:

08:00 - Niemcy, zam贸wienia fabryczne za pa藕dziernik

11:00 - Stefa euro, sprzeda偶 detaliczna za pa藕dziernik

13:30 - USA, raport Challengera za listopad

14:30 - USA, wnioski o zasi艂ki dla bezrobotnych

15:00 - Polska, konferencja po decyzji RPP

16:30 - USA, zmiana zapas贸w gazu ziemnego聽

06 grudnia, pi膮tek: