Kalendarz ekonomiczny: zaległy raport PPI i sprzedaży detalicznej z USA w tym tygodniu 📃

W dniu dzisiejszym nie zostały zaplanowane żadne ważniejsze publikacje makroekonomiczne. Jednak w ciągu całego tygodnia poznamy m.in. zaległe dane PPI oraz o sprzedaży detalicznej za wrzesień z USA.
Dodatkowo w środę poznamy decyzję w sprawie stóp procentowych Banku Nowej Zelandii (RBNZ). Rynek oczekuje cięcia o 25 pb do 2,25%. Według ekonomistów może to być ostatnie cięcie w cyklu.
Szczegółowy kalendarz tygodnia:
Poniedziałek, 24 listopada
- cały dzień - święto bankowe w Japonii
- 10:00, Niemcy - dane Ifo za listopad
- 10:00, Polska - dane z rynku pracy i przemysłu za październik
Wtorek, 25 listopada
- 10:00, Polska - sprzedaż detaliczna za październik
- 14:30, USA - dane PPI oraz sprzedaż detaliczna za wrzesień
- 16:00, USA - dane zaufania CB za listopad
Środa, 26 listopada
- 02:00, Nowa Zelandia - decyzja w sprawie stóp procentowych
- 10:00, Polska - stopa bezrobocia za październik
- 14:30, USA - zamówienia na dobra trwałe i claimsy
- 16:30 - USA, Zmiana zapasów ropy wg. EIA
Czwartek, 2 października
- cały dzień - święto bankowe w USA
- 13:30, Strefa Euro, minutki EBC
Piątek, 3 października
- cały dzień - Black Friday
- 00:30, Japonia - inflacja w rejonie Tokio
- 07:45, Szwajcaria - dane PKB za Q3
- 08:45, Francja - dane PKB za Q3 oraz CPI za listopad
- 09:00, Hiszpania - dane CPI za listopad
- 10:00, Polska - inflacja za listopad
- 11:00, Włochy - inflacja za listopad
- 14:00, Niemcy - nflacja za listopad
