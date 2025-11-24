Kalendarz ekonomiczny: zaległy raport PPI i sprzedaży detalicznej z USA w tym tygodniu 📃

W dniu dzisiejszym nie zostały zaplanowane żadne ważniejsze publikacje makroekonomiczne. Jednak w ciągu całego tygodnia poznamy m.in. zaległe dane PPI oraz o sprzedaży detalicznej za wrzesień z USA. Dodatkowo w środę poznamy decyzję w sprawie stóp procentowych Banku Nowej Zelandii (RBNZ). Rynek oczekuje cięcia o 25 pb do 2,25%. Według ekonomistów może to być ostatnie cięcie w cyklu. Szczegółowy kalendarz tygodnia: Poniedziałek, 24 listopada cały dzień - święto bankowe w Japonii

10:00, Niemcy - dane Ifo za listopad

10:00, Polska - dane z rynku pracy i przemysłu za październik Wtorek, 25 listopada 10:00, Polska - sprzedaż detaliczna za październik

14:30, USA - dane PPI oraz sprzedaż detaliczna za wrzesień

16:00, USA - dane zaufania CB za listopad Środa, 26 listopada 02:00, Nowa Zelandia - decyzja w sprawie stóp procentowych

10:00, Polska - stopa bezrobocia za październik

14:30, USA - zamówienia na dobra trwałe i claimsy

16:30 - USA, Zmiana zapasów ropy wg. EIA Czwartek, 2 października cały dzień - święto bankowe w USA

13:30, Strefa Euro, minutki EBC Piątek, 3 października cały dzień - Black Friday

00:30, Japonia - inflacja w rejonie Tokio

07:45, Szwajcaria - dane PKB za Q3

08:45, Francja - dane PKB za Q3 oraz CPI za listopad

09:00, Hiszpania - dane CPI za listopad

10:00, Polska - inflacja za listopad

11:00, Włochy - inflacja za listopad

14:00, Niemcy - nflacja za listopad

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.