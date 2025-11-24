czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
08:33 · 24 listopada 2025

Kalendarz ekonomiczny: zaległy raport PPI i sprzedaży detalicznej z USA w tym tygodniu 📃

W dniu dzisiejszym nie zostały zaplanowane żadne ważniejsze publikacje makroekonomiczne. Jednak w ciągu całego tygodnia poznamy m.in. zaległe dane PPI oraz o sprzedaży detalicznej za wrzesień z USA.

Dodatkowo w środę poznamy decyzję w sprawie stóp procentowych Banku Nowej Zelandii (RBNZ). Rynek oczekuje cięcia o 25 pb do 2,25%. Według ekonomistów może to być ostatnie cięcie w cyklu.

Szczegółowy kalendarz tygodnia:

Poniedziałek, 24 listopada

  • cały dzień - święto bankowe w Japonii
  • 10:00, Niemcy - dane Ifo za listopad
  • 10:00, Polska - dane z rynku pracy i przemysłu za październik

Wtorek, 25 listopada

  • 10:00, Polska - sprzedaż detaliczna za październik
  • 14:30, USA - dane PPI oraz sprzedaż detaliczna za wrzesień
  • 16:00, USA - dane zaufania CB za listopad

Środa, 26 listopada

  • 02:00, Nowa Zelandia - decyzja w sprawie stóp procentowych
  • 10:00, Polska - stopa bezrobocia za październik
  • 14:30, USA - zamówienia na dobra trwałe i claimsy 
  • 16:30 - USA, Zmiana zapasów ropy wg. EIA

Czwartek, 2 października

  • cały dzień - święto bankowe w USA
  • 13:30, Strefa Euro, minutki EBC

Piątek, 3 października

  • cały dzień - Black Friday
  • 00:30, Japonia - inflacja w rejonie Tokio
  • 07:45, Szwajcaria - dane PKB za Q3
  • 08:45, Francja - dane PKB za Q3 oraz CPI za listopad
  • 09:00, Hiszpania - dane CPI za listopad
  • 10:00, Polska - inflacja za listopad
  • 11:00, Włochy - inflacja za listopad
  • 14:00, Niemcy - nflacja za listopad
25 listopada 2025, 20:04

Podsumowanie dnia: Indeksy zyskują, dolar słabnie przed Świętem Dziękczynienia🗽Nvidia w cieniu Alphabet
25 listopada 2025, 18:54

EURUSD zyskuje 0,4% i odbija od kluczowego wsparcia 📈Nowy szef Fed?
25 listopada 2025, 16:02

PILNE: Indeks Richmond poniżej oczekiwań! 📉
25 listopada 2025, 16:01

PILNE: Indeks CB poniżej oczekiwań! 📉

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację