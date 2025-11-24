Poranna odprawa (24.11.2025)

-
Główne pary walutowe poruszają się dzisiaj w wąskich przedziałach. Rynek japoński pozostaje zamknięty z powodu święta.
Weekendowe doniesienia wskazują, że Waszyngton zachęca Kijów do przyjęcia ustępstw wobec Rosji w ramach zmodyfikowanej propozycji pokojowej. Kwestie terytorialne i bezpieczeństwa pozostają nierozwiązane.
Brent/WTI lekko straciły na otwarciu sesji w nowym tygodniu z powodu spekulacji, że porozumienie Rosja–Ukraina mogłoby odblokować sankcje. Obecnie spadki zostały już całkowicie wymazane.
Chińskie spółki półprzewodnikowe osunęły się po plotkach, że Trump może dopuścić sprzedaż chipów Nvidia H200 do Chin.
Rynek oczekuje cięcia o 25 pb do 2,25% na środowym posiedzeniu RBNZ. Według ekonomistów może to być ostatnie cięcie w cyklu.
Barclays oczekuje silnego dolara w 2026 roku dzięki ogromnemu cyklowi AI-capex napędzającemu produktywność i wzrost, wysokiemu globalnemu popytowi na amerykańską technologię oraz mniejszym obawom o taryfy. Bank oczekuje również stabilniejszego tła dla ryzykownych aktywów do 2026.
Barclays zakłada, że Powell prawdopodobnie skłoni się ku cięciu na grudniowym posiedzeniu FOMC. Obecnie mamy 6 bankierów skłaniających się ku pauzie, 5 ku cięciu, przed uwzględnieniem Powella. Oczekuje się, że Powell poprowadzi komitet w kierunku luzowania w grudniu. Gubernatorzy rzadko sprzeciwiają się przewodniczącemu, co daje mu kluczowy wpływ.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.