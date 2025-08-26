Kalendarz ekonomiczny: Zamówienia na dobra trwałe, przemówienia bankierów FED i BoC

Wtorkowa sesja na rynkach finansowych rozpoczyna się od spadków notowań najważniejszych kontraktów terminowych opartych o europejskie indeksy, co sugeruje, że sesja w Europie przynajmniej na samym początku handlu będzie przebiegać ponuro. Euro jest obecnie najlepiej radzącą sobie walutą, podczas gdy podwyższone spadki obserwujemy na NZD. Inwestorzy reagują na Minutki RBA oraz czekają na dane z USA, jeśli chodzi o zamówienia na dobra trwałe. Wydarzenia dnia obejmują: zamówienia na dobra trwałe USA (lipiec), indeks zaufania konsumentów Conference Board (sierpień), prognoza PKB Atlanta Fed, protokoły Riksbanku, decyzja NBH (Węgry), obrady nt. programu atomowego z Iranem, wystąpienia członków Fed i BoE, aukcje obligacji we Włoszech oraz USA. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Szczegółowy kalendarz dnia: 03:30, Australia - Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej 10:00, Polska - dane z rynku pracy za lipiec: Stopa bezrobocia: prognoza 5,4%; poprzednio 5,2%; 14:30, Stany Zjednoczone - Zamówienia na dobra kapitałowe, z wyłączeniem zbrojeń za lipiec: prognoza 0,3% m/m; poprzednio -0,7% m/m; 14:30, Stany Zjednoczone - Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony za lipiec: prognoza -3,8% m/m; poprzednio -9,3% m/m; 14:30, Stany Zjednoczone - Zamówienia środków trwałych za lipiec: prognoza -9,4% m/m; poprzednio -9,4% m/m; 14:30, Stany Zjednoczone - Bazowe zamówienia środków trwałych za lipiec: prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,2% m/m; 14:30, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, Barkina 15:00, Stany Zjednoczone - Indeks cen domów za czerwiec: poprzednio 2,8% r/r; 15:00, Stany Zjednoczone - Wskaźnik cen nieruchomości za czerwiec: prognoza -0,1% m/m; poprzednio -0,2% m/m; 15:00, Stany Zjednoczone - Wskaźnik cen nieruchomości za czerwiec: poprzednio 434,4; 15:00, Stany Zjednoczone - Złożony wskaźnik cen nieruchomości S&P/CS, s.a. za czerwiec: poprzednio -0,3% m/m; 15:00, Stany Zjednoczone - Wskaźnik HPI Composite-20 S&P/CS, bez korekty z tytułu wahań sezonowych za czerwiec: poprzednio 0,4% m/m; 15:00, Stany Zjednoczone - Złożony wskaźnik cen nieruchomości S&P/CS, n.s.a. za czerwiec: prognoza 2,1% r/r; poprzednio 2,8% r/r; 16:00, Stany Zjednoczone - Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. usług za sierpień: poprzednio 2; 16:00, Stany Zjednoczone - Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. wysyłek za sierpień: poprzednio -18; 16:00, Stany Zjednoczone - produkcja przemysłowa za sierpień: Wskaźnik produkcyjny Richmond: prognoza -11; poprzednio -20; 16:00, Stany Zjednoczone - Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board za sierpień: prognoza 96,4; poprzednio 97,2; 17:30, Stany Zjednoczone - dane PKB: Model PKBteraz FED Atlanty (Q3): prognoza 2,3%; poprzednio 2,3%; 18:00, Wielka Brytania - Przemówienie członkini MPC BoE, Mann 19:00, Stany Zjednoczone - Aukcja 2-letnich biletów skarbowych: poprzednio 3,920%; 20:30, Kanada - Przemówienie Prezesa BoC, Macklema 22:30, Stany Zjednoczone - raport EIA: Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej: poprzednio -2,400M; 22:30, Stany Zjednoczone - Podaż pieniądza M2 za lipiec: poprzednio 22,02T m/m;

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.