Kryzys polityczny we Francji pogłębia spadki na giełdach

We wtorek rynki finansowe w Europie odnotowują wyraźne spadki, a najsilniej tracą notowania na giełdzie w Paryżu. Francuski indeks CAC 40 spada rano o 1,9%, co jest jednym z najgorszych wyników na Starym Kontynencie tego dnia. Dla porównania niemiecki indeks DAX traci 0,8%, a brytyjski FTSE 100 spada o 0,6%. Przyczyną pogorszenia nastrojów są narastające napięcia polityczne we Francji oraz rosnąca niepewność inwestorów wobec aktywów z tego kraju. Dodatkowo niepokój budzą najnowsze dane o wzroście cen żywności, które osiągają najwyższe tempo od lutego 2024 roku.
Kluczowym czynnikiem destabilizującym sytuację jest zapowiedź premiera François Bayrou, który ogłasza, że 8 września zwróci się do parlamentu o wotum zaufania. To ryzykowne posunięcie może zakończyć jego urzędowanie, a już teraz wywołuje niepokój na rynkach finansowych. Francuska scena polityczna ponownie znajduje się w stanie zawieszenia, mimo że Bayrou formalnie sprawuje władzę, nie ma stabilnego poparcia w parlamencie. Jego rząd działa bez formalnej większości, a rozdrobnienie sceny politycznej na lewicę, centroprawicę i skrajną prawicę znacząco utrudnia osiągnięcie porozumienia. Premier stara się zachować dialog i kontynuować kluczowe reformy, w tym reformę emerytalną z 2023 roku, mimo rosnącej krytyki ze strony opozycji.
Największe obawy budzi fakt, że Partia Socjalistyczna, posiadająca kluczowe głosy w Zgromadzeniu Narodowym, deklaruje, że nie poprze Bayrou. Dołącza tym samym do innych ugrupowań opozycyjnych, które również zapowiadają głosowanie przeciwko premierowi.
Analitycy ostrzegają, że Francja znajduje się w głębokim kryzysie politycznym, który nakłada się na trudną sytuację ekonomiczną. Budżetowy chaos może dodatkowo obciążyć największe spółki notowane na indeksie CAC 40, które w 2025 roku już wyraźnie odstają wynikami od reszty rynku europejskiego. Spadki na paryskiej giełdzie to kontynuacja trendu obserwowanego od początku roku, gdzie francuski rynek akcji pozostaje w tyle za głównymi europejskimi benchmarkami. Przyczyną tego są nie tylko napięcia polityczne, lecz także obawy o skutki planowanych reform budżetowych, które przewidują m.in. redukcję wydatków o 44 miliardy euro.
