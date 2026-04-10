Cały świat wciąż żyje niepewnością dotyczącą rozpoczęcia negocjacji pokojowych pomiędzy Iranem oraz Stanami Zjednoczonymi. Ropa pozostaje na nieco podwyższonym poziomie, choć kontrakty terminowe na indeksy kontynuują wzrosty. Dzisiaj poznaliśmy już dane inflacyjne z Chin i Japonii.

W szczególności interesujące są dane z Chin, gdzie inflacja PPI rośnie do 0,5% r/r, co jest pierwszym pozytywnym odczytem od października 2022 roku. Inflacja wzrosła nieco powyżej oczekiwań. Jednocześnie inflacja CPI spadła do 1,0% r/r, przy oczekiwaniu spadku do 1,2% r/r z poziomu 1,3% r/r.

Inflacja producencka z Japonii przyspiesza mocniej do 2,6% r/r z poziomu 2,0% r/r, co jest związane z wyższymi cenami paliw. Jest to kolejny sygnał mówiący o dużym prawdopodobieństwie podwyżki stóp procentowych ze strony BoJ w tym miesiącu.

Niemniej kluczowym punktem dzisiejszego kalendarza będzie publikacja inflacji CPI z USA za marzec. Zobaczymy, jak mocno kryzys energetyczny wpłynął na inflację i postaramy się określić, czy obniżki stóp procentowych w USA są już wykluczone. Poza danymi inflacyjnymi z USA poznamy dane z rynku pracy w Kanadzie, indeks nastrojów konsumentów z USA oraz zamówienia z fabryk.

