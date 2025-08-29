Kalendarz makro - Rynek na koniec miesiąca czeka na inflację PCE

Najważniejszym odczytem podczas dzisiejszej sesji niewątpliwie będzie publikacja inflacji PCE ze Stanów Zjednoczonych. Miara inflacji, która jest preferowana przez Fed może być kluczowa przy tworzeniu się konsensusu na obniżkę, choć przed wrześniowym posiedzeniem poznamy również odczyty inflacji CPI oraz dane z rynku pracy NFP za sierpień. Warto jednak zwrócić uwagę, że inflacja PCE może być podwyższona w związku z cłami, natomiast główne uderzenie powinniśmy poznać dopiero za sierpień. Po południu poznamy również inflację z najważniejszego państwa strefy euro, czyli Niemiec, natomiast tuż po początku sesji w USA poznamy indeks zaufania konsumentów za sierpień z Uniwersytetu Michian - będzie to finalny odczyt.

W kontekście Polski oczywiście ważnym czynnikiem będzie wstępna inflacja za sierpień, która może nam odpowiedzieć na pytanie, czy RPP obniży stopy procentowe w przyszłym tygodniu.

O poranku poznaliśmy już dane dotyczące sprzedaży detalicznej z Niemiec. Dane te wypadły źle. Sprzedaż w lipcu spadła o 1,5% m/m przy oczekiwaniu spadku o 0,4% m/m. Ceny importowe spadły o 1,4% r/r oraz 0,4% m/m, mocniej od oczekiwań, co jest związane z mocnym euro.

Z kolei inflacja we Francji inflacja CPI za sierpień wyniosła 0,9% r/r przy oczekiwaniu 1,0% r/r. PKB finalnie 0,3% k/k za Q2, zgodnie z oczekiwaniami.

Kalendarz:

09:00 Hiszpania - Inflacja CPI za sierpień (prognoza: 2,8% r/r; poprzednio: 2,7% r/r)

09:00 Hiszpania - Inflacja CPI za sierpień miesięcznie (prognoza: 0,1% m/m; poprzednio: -0,1% m/m)

09:00 Hiszpania - Sprzedaż detaliczna za lipiec (prognoza: 0,1% m/m; poprzednio: -0,3% m/m

10:00 Polska - Inflacja CPI za sierpień (prognoza: 2,9% r/r; poprzednio: 3,1% r/r)

10:00 Polska - Inflacja CPI za sierpień w ujęciu miesięcznym (prognoza: 0,0% m/m; poprzednio: 0,3% m/m)

14:00 Niemcy - Inflacja CPI za sierpień (prognoza: 2,1% r/r; poprzednio: 2,0% r/r)

14:00 Niemcy - Inflacja CPI za sierpień miesięcznie (prognoza: 0,0% m/m; poprzednio: 0,3% m/m)

14:30 USA - Inflacja PCE Core (prognoza: 2,9% r/r; poprzednio: 2,8% r/r)

14:30 USA - Inflacja PCE Core miesięcznie (prognoza: 0,3% m/m; poprzednio: 0,3% m/m)

14:30 USA - Inflacja PCE (prognoza: 2,6% r/r; poprzednio: 2,6% r/r)

14:30 USA - Inflacja PCE (prognoza: 0,3% m/m; poprzednio: 0,3% m/m)

14:30 Kanada - PKB za Q2 w tempie annualizowanym (prognoza: -0,6%; poprzednio: 2,2%)

14:30 Kanada - PKB miesięcznie za czerwiec (prognoza: 0,1% m/m; poprzednio: -0,1% m/m)

16:00 USA - Indeks zaufania konsumentów UoM za sierpień (prognoza: 58,6; poprzednio: 61,7)

16:00 USA - Oczekiwania dla inflacji 1 roczne (prognoza: 4,9%; poprzednio: 4,5%)

16:00 USA - Oczekiwania dla inflacji 5 letnie (prognoza: 3,9%; poprzednio: 3,4%)



